Nexus Uranium: Deadhorse-Projekt in South Dakota stärkt US-Strategie
Nexus Uranium setzt in South Dakota auf Zukunft: Mit dem nun vollständig übernommenen Deadhorse-Projekt stärkt das Unternehmen die heimische Uranversorgung der USA.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Nexus Uranium Corp. hat das Uranprojekt "Deadhorse" in South Dakota erworben und besitzt es nun zu 100 % ohne Royalties.
- Das Projekt umfasst 17 nicht patentierte Bergbau-Claims mit einer Fläche von etwa 340 Acres und liegt in der Nähe des bestehenden Projekts "Chord".
- CEO Jeremy Poirier hebt das Potenzial für die inländische Uranversorgung hervor, da die USA über 90 % ihres Uranbedarfs importieren.
- Das "Deadhorse"-Projekt befindet sich im historischen Uranrevier "Edgemont", das eine dokumentierte Uranproduktion von rund 3,2 Millionen Pfund "U3O8" aufweist.
- Nexus plant die umweltfreundliche "In-Situ-Recovery" (ISR) zur Uranförderung, die kosteneffizient und minimalinvasiv ist.
- Die Entwicklung von "Small Modular Reactors" (SMRs) wird als vielversprechende Technologie für eine kohlenstoffarme Energieerzeugung angesehen, mit Unterstützung von Unternehmen wie Google und Amazon.
Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,57 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,6250EUR das entspricht einem Plus von +0,78 % seit der Veröffentlichung.
