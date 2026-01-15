    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nexus Uranium: Deadhorse-Projekt in South Dakota stärkt US-Strategie

    Nexus Uranium setzt in South Dakota auf Zukunft: Mit dem nun vollständig übernommenen Deadhorse-Projekt stärkt das Unternehmen die heimische Uranversorgung der USA.

    Nexus Uranium: Deadhorse-Projekt in South Dakota stärkt US-Strategie
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Nexus Uranium Corp. hat das Uranprojekt "Deadhorse" in South Dakota erworben und besitzt es nun zu 100 % ohne Royalties.
    • Das Projekt umfasst 17 nicht patentierte Bergbau-Claims mit einer Fläche von etwa 340 Acres und liegt in der Nähe des bestehenden Projekts "Chord".
    • CEO Jeremy Poirier hebt das Potenzial für die inländische Uranversorgung hervor, da die USA über 90 % ihres Uranbedarfs importieren.
    • Das "Deadhorse"-Projekt befindet sich im historischen Uranrevier "Edgemont", das eine dokumentierte Uranproduktion von rund 3,2 Millionen Pfund "U3O8" aufweist.
    • Nexus plant die umweltfreundliche "In-Situ-Recovery" (ISR) zur Uranförderung, die kosteneffizient und minimalinvasiv ist.
    • Die Entwicklung von "Small Modular Reactors" (SMRs) wird als vielversprechende Technologie für eine kohlenstoffarme Energieerzeugung angesehen, mit Unterstützung von Unternehmen wie Google und Amazon.

    Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,57 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,6250EUR das entspricht einem Plus von +0,78 % seit der Veröffentlichung.


    Nexus Uranium

    +4,17 %
    +23,70 %
    +71,11 %
    +3.004,09 %
    +659,09 %
    +373,76 %
    -66,76 %
    +480,36 %
    ISIN:CA65345P2008WKN:A41PJQ





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nexus Uranium: Deadhorse-Projekt in South Dakota stärkt US-Strategie Nexus Uranium setzt in South Dakota auf Zukunft: Mit dem nun vollständig übernommenen Deadhorse-Projekt stärkt das Unternehmen die heimische Uranversorgung der USA.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     