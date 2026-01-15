Börsen Update
Börsen Update USA - 15.01. - US Tech 100 stark +0,98 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.552,02 PKT und steigt um +0,82 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +5,71 %, NVIDIA +3,88 %, Boeing +2,50 %, Cisco Systems +2,20 %, Caterpillar +1,91 %
Flop-Werte: Salesforce -1,89 %, Nike (B) -1,40 %, IBM -1,01 %, Coca-Cola -0,95 %, Procter & Gamble -0,56 %
Der US Tech 100 steht bei 25.723,63 PKT und gewinnt bisher +0,98 %.
Top-Werte: KLA Corporation +8,89 %, Applied Materials +7,91 %, ASML Holding NV NY +6,93 %, Western Digital +6,67 %, Advanced Micro Devices +5,97 %
Flop-Werte: GE Healthcare Technologies -2,82 %, Charter Communications Registered (A) -2,70 %, Roper Technologies -2,35 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,25 %, Cognizant Technology Solutions (A) -1,91 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.971,87 PKT und steigt um +0,60 %.
Top-Werte: KLA Corporation +8,89 %, Applied Materials +7,91 %, Vistra +7,01 %, Western Digital +6,67 %, BlackRock +6,66 %
Flop-Werte: APA Corporation -4,08 %, Coinbase -3,58 %, Eli Lilly -3,31 %, Boston Scientific -3,23 %, Robinhood Markets Registered (A) -3,06 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.