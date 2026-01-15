Börsen Update USA - 15.01. - US Tech 100 stark +0,98 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.552,02 PKT und steigt um +0,82 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +5,71 %, NVIDIA +3,88 %, Boeing +2,50 %, Cisco Systems +2,20 %, Caterpillar +1,91 %

Flop-Werte: Salesforce -1,89 %, Nike (B) -1,40 %, IBM -1,01 %, Coca-Cola -0,95 %, Procter & Gamble -0,56 %

Der US Tech 100 steht bei 25.723,63 PKT und gewinnt bisher +0,98 %.

Top-Werte: KLA Corporation +8,89 %, Applied Materials +7,91 %, ASML Holding NV NY +6,93 %, Western Digital +6,67 %, Advanced Micro Devices +5,97 %

Flop-Werte: GE Healthcare Technologies -2,82 %, Charter Communications Registered (A) -2,70 %, Roper Technologies -2,35 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,25 %, Cognizant Technology Solutions (A) -1,91 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.971,87 PKT und steigt um +0,60 %.

Top-Werte: KLA Corporation +8,89 %, Applied Materials +7,91 %, Vistra +7,01 %, Western Digital +6,67 %, BlackRock +6,66 %

Flop-Werte: APA Corporation -4,08 %, Coinbase -3,58 %, Eli Lilly -3,31 %, Boston Scientific -3,23 %, Robinhood Markets Registered (A) -3,06 %