    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFielmann AktievorwärtsNachrichten zu Fielmann

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 15.01.2026: Fielmann Aktie im Blickpunkt

    Am heutigen Handelstag muss die Fielmann Aktie bisher Verluste von -3,01 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fielmann Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 15.01.2026: Fielmann Aktie im Blickpunkt
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com

    Fielmann ist ein führender europäischer Optiker, spezialisiert auf Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte. Als Marktführer in Deutschland bietet das Unternehmen modische Sehhilfen und optische Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Apollo-Optik und Mister Spex. Fielmann überzeugt durch ein dichtes Filialnetz, faire Preise und exzellenten Kundenservice.

    Fielmann Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fielmann Aktie. Mit einer Performance von -3,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Fielmann Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,01 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    30.013,96€
    Basispreis
    2,14
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.850,07€
    Basispreis
    2,19
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Fielmann abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,87 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Fielmann Aktie damit um -6,70 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,94 %. Im Jahr 2026 gab es für Fielmann bisher ein Minus von -4,02 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    Fielmann Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,70 %
    1 Monat -1,94 %
    3 Monate -16,87 %
    1 Jahr +9,77 %

    Informationen zur Fielmann Aktie

    Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd.EUR € wert.

    SDAX zündet den Turbo, TecDAX schwächelt: So laufen DAX & Dow heute


    An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.

    Fielmann Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fielmann

    -3,01 %
    -6,40 %
    -2,11 %
    -16,77 %
    +10,10 %
    +19,13 %
    -38,02 %
    -31,83 %
    +120,79 %
    ISIN:DE0005772206WKN:577220



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 15.01.2026: Fielmann Aktie im Blickpunkt Am heutigen Handelstag muss die Fielmann Aktie bisher Verluste von -3,01 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fielmann Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     