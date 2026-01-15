Heute am 15.01.2026: Fielmann Aktie im Blickpunkt

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fielmann Aktie. Mit einer Performance von -3,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Fielmann Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,01 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Fielmann ist ein führender europäischer Optiker, spezialisiert auf Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte. Als Marktführer in Deutschland bietet das Unternehmen modische Sehhilfen und optische Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Apollo-Optik und Mister Spex. Fielmann überzeugt durch ein dichtes Filialnetz, faire Preise und exzellenten Kundenservice.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Fielmann abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,87 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Fielmann Aktie damit um -6,70 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,94 %. Im Jahr 2026 gab es für Fielmann bisher ein Minus von -4,02 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

Fielmann Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,70 % 1 Monat -1,94 % 3 Monate -16,87 % 1 Jahr +9,77 %

Informationen zur Fielmann Aktie

Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.

Fielmann Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.