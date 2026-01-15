    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Iran-Attacke abgeblasen - oder Trump-Täuschungsmanöver?

    Ähnlich hatte Trump im Juni agiert, als er scheinbar einen Angriff für unwahrscheinlich erklärt hatte. Bester Indikator wird der Ölpreis sein

    Laut Meldungen hat Trump in letzter Minute eine Attacke auf den Iran abgesagt und auch angeblich nicht mehr die Absicht dazu - aber ist das ein Täuschungsmanöver? Ähnlich hatte Trump im Juni agiert, als er scheinbar einen Angriff für unwahrscheinlich erklärt hatte. Bester Indikator wird der Ölpreis sein - trotzdem dieser heute fast -5% fällt, haben wir einen charttechnischen Ausbruch gesehen. Die US-Aktienmärkte feiert heute noch einmal KI-Euphorie nach den Zahlen von TSMC - aber viele Charts der Big Tech-Aktien sehen nicht wirklich gut aus! Die Wall Street rotiert weiter vor allem in Small Caps (Russell 2000). Fast unbemerkt steigt der Dollar immer weiter, weil die Fed wohl absehbar die Zinsen nicht senken wird..

    2. Ölkrise in Russland durch Politikversagen und Krieg

     

    Das Video "Iran-Attacke abgeblasen - oder Trump-Täuschungsmanöver?" sehen Sie hier..




