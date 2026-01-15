JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont nach einem Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Der Bericht habe die starke und den meisten Marken überlegene Dynamik bei Cartier und Van Cleef bestätigt, schrieb Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er die insgesamt hohe Qualität des Geschäftsmodells und das attraktive Umsatzwachstum des Luxusgüterkonzerns unterstrichen./rob/edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 183,2EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 20:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



