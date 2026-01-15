ABO Energy Aktie bricht zweistellig ein - 15.01.2026

Mit einer Performance von -26,92 % musste die ABO Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der ABO Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,23 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,2200€, mit einem Minus von -26,92 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

ABO Energy ist ein wachsender Akteur im Bereich erneuerbare Energien, spezialisiert auf Windkraft, Solarenergie und Biomasse. Hauptkonkurrenten sind Vestas und Siemens Gamesa. Das Unternehmen punktet mit innovativer Projektentwicklung und starker regionaler Präsenz.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von ABO Energy Verluste von -85,01 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ABO Energy Aktie damit um -55,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -56,89 %. Im Jahr 2026 gab es für ABO Energy bisher ein Minus von -55,98 %.

ABO Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -55,80 % 1 Monat -56,89 % 3 Monate -85,01 % 1 Jahr -87,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ABO Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Ausschreibungen und der finanziellen Stabilität von ABO Energy. Nutzer äußern Bedenken über die hohe Verschuldung und mögliche Insolvenz, während andere optimistisch sind, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen überleben kann, wenn es Cash generiert. Die Meinungen sind stark polarisiert zwischen Pessimisten, die von einem drohenden Totalverlust sprechen, und Optimisten, die auf zukünftige Erfolge hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ABO Energy eingestellt.

Informationen zur ABO Energy Aktie

Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,02 Mio. € wert.

ABO Energy dämpft die Erwartungen für 2025 deutlich: Statt Wachstum stehen höhere Verluste, geringere Gesamtleistung und Marktverwerfungen im Fokus.

ABO Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die ABO Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ABO Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.