    ABO Energy Aktie bricht zweistellig ein - 15.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ABO Energy Aktie bisher Verluste von -26,92 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ABO Energy Aktie.

    Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa

    ABO Energy ist ein wachsender Akteur im Bereich erneuerbare Energien, spezialisiert auf Windkraft, Solarenergie und Biomasse. Hauptkonkurrenten sind Vestas und Siemens Gamesa. Das Unternehmen punktet mit innovativer Projektentwicklung und starker regionaler Präsenz.

    ABO Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.01.2026

    Mit einer Performance von -26,92 % musste die ABO Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der ABO Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,23 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,2200, mit einem Minus von -26,92 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von ABO Energy Verluste von -85,01 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ABO Energy Aktie damit um -55,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -56,89 %. Im Jahr 2026 gab es für ABO Energy bisher ein Minus von -55,98 %.

    ABO Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -55,80 %
    1 Monat -56,89 %
    3 Monate -85,01 %
    1 Jahr -87,39 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ABO Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Ausschreibungen und der finanziellen Stabilität von ABO Energy. Nutzer äußern Bedenken über die hohe Verschuldung und mögliche Insolvenz, während andere optimistisch sind, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen überleben kann, wenn es Cash generiert. Die Meinungen sind stark polarisiert zwischen Pessimisten, die von einem drohenden Totalverlust sprechen, und Optimisten, die auf zukünftige Erfolge hoffen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ABO Energy eingestellt.

    Informationen zur ABO Energy Aktie

    Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,02 Mio. € wert.

    Erneute Prognosekorrektur: ABO Energy rutscht tiefer in die Verlustzone – Aktie bricht massiv ein


    Silber, B. Riley Financial & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    ABO Energy: Prognose 2025 angepasst – Was Investoren wissen sollten


    ABO Energy dämpft die Erwartungen für 2025 deutlich: Statt Wachstum stehen höhere Verluste, geringere Gesamtleistung und Marktverwerfungen im Fokus.

    ABO Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ABO Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ABO Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ABO Energy

    -25,71 %
    -55,80 %
    -56,89 %
    -85,01 %
    -87,39 %
    -93,20 %
    -88,86 %
    -22,33 %
    ISIN:DE0005760029WKN:576002



