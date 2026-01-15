Novo Nordisk Aktie schwach im Handel - 15.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Novo Nordisk Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,09 % im Minus. Die Talfahrt der Novo Nordisk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,25 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 49,04€, mit einem Minus von -3,09 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Novo Nordisk in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,93 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um +3,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,85 %. Im Jahr 2026 gab es für Novo Nordisk bisher ein Plus von +14,60 %.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,56 % 1 Monat +16,85 % 3 Monate +2,93 % 1 Jahr -36,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die potenziellen Auswirkungen der Verzögerung bei Eli Lillys Medikamentenzulassung auf die Novo Nordisk Aktie. Nutzer glauben, dass diese Situation zu einem Anstieg des Kurses von Novo Nordisk führen könnte, da die Aktie als stabiler und weniger problematisch angesehen wird. Zudem wird die Dividendenrendite von Novo Nordisk als attraktives Investmentmerkmal hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 166,23 Mrd. € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der …

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 295 auf 390 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Investoren seien stark auf die Daten zum Verkaufsstart der Wegovy-Abnehmpille fokussiert, schrieb …

Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.