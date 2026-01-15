Advanced Micro Devices - Aktie steigt rasant +4,92 % - 15.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Advanced Micro Devices Aktie. Sie steigt um +4,92 % auf 201,55€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +1,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 201,55€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Advanced Micro Devices Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +1,21 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +15,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,38 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Advanced Micro Devices einen Anstieg von +11,50 %.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,16 % 1 Monat +14,38 % 3 Monate +1,21 % 1 Jahr +71,01 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 329,52 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC haben den US-Aktienmärkten und vor allem dem Halbleitersektor zu einer soliden Erholung verholfen. TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, …

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.