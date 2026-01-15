    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Advanced Micro Devices - Aktie steigt rasant +4,92 % - 15.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher um +4,92 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

    Advanced Micro Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Advanced Micro Devices Aktie. Sie steigt um +4,92 % auf 201,55. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +1,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 201,55. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Advanced Micro Devices Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +1,21 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +15,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,38 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Advanced Micro Devices einen Anstieg von +11,50 %.

    Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,16 %
    1 Monat +14,38 %
    3 Monate +1,21 %
    1 Jahr +71,01 %

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 329,52 Mrd. € wert.

    Börsen Update USA - 15.01. - US Tech 100 stark +0,98 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Gut erholt - Optimismus von TSMC treibt Chip-Branche an


    Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC haben den US-Aktienmärkten und vor allem dem Halbleitersektor zu einer soliden Erholung verholfen. TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, …

    Halbleiter-Rallye nimmt Fahrt auf nach TSMC-Zahlen: TSMC-Aktie schießt hoch, Halbleitersektor vor neuer Aufwärtsdynamik


    Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +3,15 %
    +15,16 %
    +14,38 %
    +1,21 %
    +71,01 %
    +193,61 %
    +157,89 %
    +9.268,63 %
    +6.414,14 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186



