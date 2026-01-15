SanDisk Corporation - Aktie legt am 15.01.2026 stark zu

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SanDisk Corporation über einen Zuwachs von +225,33 % freuen.

Mit einer Performance von +7,33 % konnte die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SanDisk Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 416,25$, mit einem Plus von +7,33 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +20,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +106,30 %. Im Jahr 2026 gab es für SanDisk Corporation bisher ein Plus von +73,43 %.

SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,22 % 1 Monat +106,30 % 3 Monate +225,33 % 1 Jahr +997,12 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Es gibt 147 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,72 Mrd. € wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.

Speicherchips werden immer teurer – mit spürbaren Folgen für Smartphone- und PC-Hersteller. Während Speicherproduzenten boomen, geraten bekannte Tech-Namen unter Druck. Wer die Gewinner und Verlierer sind.

Während KI-Modelle explodieren, bleibt Speicher knapp. Genau darauf setzt Bernstein – und hebt Sandisk erneut als Top-Pick hervor.

SanDisk Corporation Aktie jetzt kaufen?

