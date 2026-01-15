    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanDisk Corporation AktievorwärtsNachrichten zu SanDisk Corporation

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    SanDisk Corporation - Aktie legt am 15.01.2026 stark zu

    Am 15.01.2026 ist die SanDisk Corporation Aktie, bisher, um +7,33 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - SanDisk Corporation - Aktie legt am 15.01.2026 stark zu
    Foto: stock.adobe.com

    SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.01.2026

    Mit einer Performance von +7,33 % konnte die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SanDisk Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 416,25$, mit einem Plus von +7,33 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SanDisk Corporation über einen Zuwachs von +225,33 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +20,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +106,30 %. Im Jahr 2026 gab es für SanDisk Corporation bisher ein Plus von +73,43 %.

    SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,22 %
    1 Monat +106,30 %
    3 Monate +225,33 %
    1 Jahr +997,12 %

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 147 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,72 Mrd. € wert.

    SDAX zündet den Turbo, TecDAX schwächelt: So laufen DAX & Dow heute


    An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.

    Explodierende Speicherpreise: Droht der nächste Margen-Crash bei Chip-Aktien?


    Speicherchips werden immer teurer – mit spürbaren Folgen für Smartphone- und PC-Hersteller. Während Speicherproduzenten boomen, geraten bekannte Tech-Namen unter Druck. Wer die Gewinner und Verlierer sind.

    Diese Speicheraktie hat trotz 1.000%-Rallye noch 50% Kurspotenzial


    Während KI-Modelle explodieren, bleibt Speicher knapp. Genau darauf setzt Bernstein – und hebt Sandisk erneut als Top-Pick hervor.

    SanDisk Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SanDisk Corporation

    +7,01 %
    +20,22 %
    +106,30 %
    +225,33 %
    +1.052,75 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SanDisk Corporation - Aktie legt am 15.01.2026 stark zu Am 15.01.2026 ist die SanDisk Corporation Aktie, bisher, um +7,33 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     