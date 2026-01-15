Besonders beachtet!
SanDisk Corporation - Aktie legt am 15.01.2026 stark zu
Am 15.01.2026 ist die SanDisk Corporation Aktie, bisher, um +7,33 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.
SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.01.2026
Mit einer Performance von +7,33 % konnte die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SanDisk Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 416,25$, mit einem Plus von +7,33 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SanDisk Corporation über einen Zuwachs von +225,33 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +20,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +106,30 %. Im Jahr 2026 gab es für SanDisk Corporation bisher ein Plus von +73,43 %.
SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+20,22 %
|1 Monat
|+106,30 %
|3 Monate
|+225,33 %
|1 Jahr
|+997,12 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 147 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,72 Mrd. € wert.
SDAX zündet den Turbo, TecDAX schwächelt: So laufen DAX & Dow heute
An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.
Explodierende Speicherpreise: Droht der nächste Margen-Crash bei Chip-Aktien?
Speicherchips werden immer teurer – mit spürbaren Folgen für Smartphone- und PC-Hersteller. Während Speicherproduzenten boomen, geraten bekannte Tech-Namen unter Druck. Wer die Gewinner und Verlierer sind.
Diese Speicheraktie hat trotz 1.000%-Rallye noch 50% Kurspotenzial
Während KI-Modelle explodieren, bleibt Speicher knapp. Genau darauf setzt Bernstein – und hebt Sandisk erneut als Top-Pick hervor.
SanDisk Corporation Aktie jetzt kaufen?
Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.