Robinhood Markets Registered (A) - Aktie unter Druck -4,44 % - 15.01.2026

Mit einer Performance von -4,44 % musste die Robinhood Markets Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Robinhood Markets Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 98,24€, mit einem Minus von -4,44 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Robinhood Markets Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,83 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit um +3,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +4,39 % gewonnen.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,50 % 1 Monat +0,89 % 3 Monate -12,83 % 1 Jahr +151,97 %

Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

Es gibt 786 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,63 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.