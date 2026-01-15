Eli Lilly Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.01.2026

Die Eli Lilly Aktie ist bisher um -3,30 % auf 891,80€ gefallen. Das sind -30,40 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Eli Lilly Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 891,80€, mit einem Minus von -3,30 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente für Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften spezialisiert hat. Mit starken Marken und globaler Präsenz konkurriert es mit Pfizer und Merck. Einzigartig ist seine Fokussierung auf Forschung und strategische Partnerschaften.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Eli Lilly-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +31,25 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eli Lilly Aktie damit um -7,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Eli Lilly eine negative Entwicklung von -5,05 % erlebt.

Eli Lilly Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,95 % 1 Monat -0,90 % 3 Monate +31,25 % 1 Jahr +27,36 %

Informationen zur Eli Lilly Aktie

Es gibt 895 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 796,30 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Eli Lilly Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.