Coinbase Aktie leidet unter Verkäufen - 15.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Coinbase Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,91 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,24 %, geht es heute bei der Coinbase Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Coinbase abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -26,78 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um +4,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,59 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Coinbase einen Anstieg von +10,96 %.

Coinbase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,33 % 1 Monat -4,59 % 3 Monate -26,78 % 1 Jahr -12,69 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Es gibt 228 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,62 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.

Coinbase sorgt mit dem überraschenden Rückzug der Unterstützung für ein umstrittenes Krypto-Gesetz für Wirbel. Was bedeutet diese Entscheidung für die Aktie und den gesamten Krypto-Markt?

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.