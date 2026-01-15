    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlackRock AktievorwärtsNachrichten zu BlackRock

    BlackRock - Aktie geht steil - 15.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BlackRock Aktie bisher um +6,12 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BlackRock Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    BlackRock ist der weltweit führende Vermögensverwalter, bekannt für seine ETFs (iShares) und innovative Anlagestrategien. Mit über 9 Billionen USD verwaltetem Vermögen dominiert es den Markt. Hauptkonkurrenten sind Vanguard und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Aladdin-Plattform für Datenanalyse und Risikomanagement.

    BlackRock Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.01.2026

    Die BlackRock Aktie konnte bisher um +6,12 % auf 996,30 zulegen. Das sind +57,50  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BlackRock Aktie. Nach einem Plus von +0,40 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 996,30, mit einem Plus von +6,12 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BlackRock Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,83 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BlackRock Aktie damit um +8,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,48 %. Im Jahr 2026 gab es für BlackRock bisher ein Plus von +9,26 %.

    BlackRock Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,63 %
    1 Monat +7,48 %
    3 Monate -9,83 %
    1 Jahr -0,79 %

    Informationen zur BlackRock Aktie

    Es gibt 155 Mio. BlackRock Aktien. Damit ist das Unternehmen 154,84 Mrd. € wert.

    Börsen Update USA - 15.01. - US Tech 100 stark +0,98 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    J. Russell McGranahan Named SEC General Counsel


    Washington, D.C.--(Newsfile Corp. - January 15, 2026) - The Securities and Exchange Commission today announced that J. Russell “Rusty” McGranahan has been named SEC General Counsel. As the SEC’s chief legal officer, Mr. McGranahan will oversee the …

    Erhöhte Dividende bei BlackRock & Co: So startet die Wall Street ins neue Jahr


    BlackRock meldet Rekordzuflüsse, Morgan Stanley profitiert von starken Märkten, Goldman Sachs punktet im Kerngeschäft trotz Plattform-Dämpfer.

    BlackRock Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BlackRock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BlackRock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BlackRock

    +5,98 %
    +8,79 %
    +7,64 %
    -9,83 %
    -0,79 %
    +33,68 %
    +50,18 %
    +228,91 %
    +3.584,81 %
    ISIN:US09290D1019WKN:A40PW4



