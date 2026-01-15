Charter Communications Registered (A) - Aktie im Spotlight - 15.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Charter Communications Registered (A) Aktie. Sie fällt um -3,18 % auf 168,26€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,92 %, geht es heute bei der Charter Communications Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Charter Communications Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -24,61 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,76 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

Charter Communications Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,33 % 1 Monat -4,69 % 3 Monate -24,61 % 1 Jahr -48,28 %

Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

Es gibt 129 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,82 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Charter Communications Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.