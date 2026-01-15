    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCharter Communications Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Charter Communications Registered (A)

    Besonders beachtet!

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Charter Communications Registered (A) - Aktie im Spotlight - 15.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Charter Communications Registered (A) Aktie bisher Verluste von -3,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Charter Communications Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Charter Communications Registered (A) - Aktie im Spotlight - 15.01.2026
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

    Charter Communications Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Charter Communications Registered (A) Aktie. Sie fällt um -3,18 % auf 168,26. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,92 %, geht es heute bei der Charter Communications Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.904,33€
    Basispreis
    20,31
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.480,92€
    Basispreis
    18,44
    Ask
    × 13,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Charter Communications Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -24,61 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,76 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

    Charter Communications Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,33 %
    1 Monat -4,69 %
    3 Monate -24,61 %
    1 Jahr -48,28 %

    Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

    Es gibt 129 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,82 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 15.01. - US Tech 100 stark +0,98 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    SDAX zündet den Turbo, TecDAX schwächelt: So laufen DAX & Dow heute


    An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.

    Börsenstart USA - 15.01. - US Tech 100 stark +0,93 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Charter Communications Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Charter Communications Registered (A)

    -3,43 %
    -4,24 %
    -5,34 %
    -23,46 %
    -48,17 %
    -51,02 %
    -65,96 %
    -16,99 %
    ISIN:US16119P1084WKN:A2AJX9



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Charter Communications Registered (A) - Aktie im Spotlight - 15.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Charter Communications Registered (A) Aktie bisher Verluste von -3,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Charter Communications Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     