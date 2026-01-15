AMTD, Eigentümer von The Art Newspaper, reicht Klage gegen INNA BAZHENOVA und GLEB IBRAGIMOV wegen Einschüchterung, böswilliger Falschdarstellung, Vertrauensbruch und daraus resultierender Verluste und Schäden ein.

Im Jahr 2023 erwarb die AMTD Group The Art Newspaper von Frau Inna Bazhenova, die zu diesem Zeitpunkt persönlich einen Artikel über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion veröffentlichte: https://www.theartnewspaper.com/2023/10/25/statement-by-inna-bazhenova-publisher-the-art-newspaper. Das Entgelt für die Transaktion wurde vollständig gezahlt, und die Transaktion wurde ordnungsgemäß abgeschlossen und vollzogen.

PARIS und NEW YORK und LONDON, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. („AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) und The Generation Essentials Group („TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE) geben gemeinsam bekannt, dass sie gegen Inna Bazhenova und Gleb Ibragimov wegen Einschüchterung, böswilliger Falschaussagen, Vertrauensbruch und daraus resultierenden Verlusten und Schäden Klage einreichen werden.

Die Gegenleistung umfasste Bargeld und bestimmte Aktien börsennotierter Unternehmen der AMTD Group, von denen einige gemäß dem Kaufvertrag (der „Vertrag") einer Sperrfrist („gesperrte Aktien") unterlagen.

Zu allen maßgeblichen Zeitpunkten waren die gesperrten Aktien auf den Namen von Frau Bazhenova und ihrem Geschäftspartner und Berater, Herrn Gleb Ibragimov, registriert, dem Frau Bazhenova einen Teil der Aktien zugeteilt hatte.

Dennoch haben Frau Bazhenova und Herr Ibragimov am 27. Dezember 2024 in Hongkong Klage erhoben und bestimmte Ansprüche im Zusammenhang mit der Transaktion geltend gemacht. Sie beantragten eine Vermögenssicherungsanordnung für die gesperrten Aktien, obwohl eindeutige Beweise dafür vorlagen, dass die Aktien auf ihren Namen registriert sind, was ihnen durch Schreiben des unabhängigen Registrars der Aktien bestätigt wurde.

Am 20. Juni 2025 wies das Oberste Gericht von Hongkong ihren Antrag auf eine Vermögenssicherungsanordnung vollständig ab und verurteilte sie zur Zahlung von Kosten in Höhe von 773.000 HK$. Am 21. November 2025 wurde ihre Klage in vollem Umfang abgewiesen, wobei ihnen die Kosten des gesamten Verfahrens auferlegt wurden.

Anschließend, im Januar 2026, übermittelte Herr Ibragimov – in eigener Sache und/oder für und im Namen von Frau Bazhenova – Nachrichten an die AMTD Group, in denen er seine Bereitschaft signalisierte, gegen die Vereinbarung und/oder seine Vertraulichkeitspflicht zu verstoßen, indem er Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Vereinbarung an Dritte, darunter auch Journalisten, weitergeben würde, sofern die AMTD Group nicht zustimme, Angelegenheiten im Zusammenhang mit den gesperrten Aktien zugunsten von Frau Bazhenova zu regeln.