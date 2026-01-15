Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 15.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 6,7% in den letzten 14 Tagen gibt es sowohl Skepsis über mögliche weitere Kursverluste als auch Vertrauen in die fundamentalen Bewertungen. Nutzer betonen die Wichtigkeit von Kennzahlen wie P/E und Margen, um die Aktie langfristig zu bewerten.