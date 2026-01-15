Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 15.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 1
Performance 1M: +10,75 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 2
Performance 1M: +4,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 6,7% in den letzten 14 Tagen gibt es sowohl Skepsis über mögliche weitere Kursverluste als auch Vertrauen in die fundamentalen Bewertungen. Nutzer betonen die Wichtigkeit von Kennzahlen wie P/E und Margen, um die Aktie langfristig zu bewerten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Boeing
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 3
Performance 1M: +22,79 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 4
Performance 1M: -10,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Das Anleger-Sentiment zu Salesforce ist gemischt. Nach einem Rückgang von 7% in den letzten 14 Tagen, ausgelöst durch Sorgen über KI-Partner, sehen Value-Investoren die Aktie als günstig bewertet. Insiderkäufe stärken das Vertrauen, während die Marktangst vor Erosion des Geschäftsmodells besteht. Diese Diskussionen sind aktuell im wallstreetONLINE-Forum zu finden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.
IBM
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +2,06 %
