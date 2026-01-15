Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
KLA Corporation
Tagesperformance: +8,42 %
Platz 1
Performance 1M: +31,15 %
Applied Materials
Tagesperformance: +7,30 %
Platz 2
Performance 1M: +28,80 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 3
Performance 1M: +27,17 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 4
Performance 1M: +28,91 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 5
Performance 1M: +44,59 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 6
Performance 1M: +10,44 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 7
Performance 1M: +7,29 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 8
Performance 1M: -5,14 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 9
Performance 1M: +4,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung war negativ, und viele Nutzer äußern Bedenken über die hohe Bitcoin-Position des Unternehmens, die als riskant angesehen wird. Die jüngsten Käufe von 13.627 BTC für 1,25 Mrd. $ zeigen jedoch ein starkes Engagement, trotz der Volatilität und der Parallelen zu früheren Marktblasen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 10
Performance 1M: -6,44 %
Starbucks
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 11
Performance 1M: +11,50 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 12
Performance 1M: +12,83 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 13
Performance 1M: +14,38 %
Fastenal
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 14
Performance 1M: +3,22 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 15
Performance 1M: +12,70 %
Copart
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 16
Performance 1M: +6,93 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 17
Performance 1M: +1,79 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 18
Performance 1M: -2,46 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 19
Performance 1M: +4,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 6,7% in den letzten 14 Tagen gibt es sowohl Skepsis über mögliche weitere Kursverluste als auch Vertrauen in die fundamentalen Bewertungen. Nutzer betonen die Wichtigkeit von Kennzahlen wie P/E und Margen, um die Aktie langfristig zu bewerten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 20
Performance 1M: +2,81 %
Paccar
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 21
Performance 1M: +11,26 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 22
Performance 1M: -19,55 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 23
Performance 1M: +10,35 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 24
Performance 1M: +38,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Aktie in den letzten 14 Tagen stark gestiegen ist, gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Korrektur, da technische Indikatoren auf Überkauftheit hinweisen. Positives EPS und strategische Fokussierung auf Datacenter werden hervorgehoben, jedoch bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Geschäftsentwicklung aufgrund zyklischer Risiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Roper Technologies
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 25
Performance 1M: -6,77 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 26
Performance 1M: -2,27 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 27
Performance 1M: +5,42 %
Intuit
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 28
Performance 1M: -16,73 %
