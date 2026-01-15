Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 15.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
KLA Corporation
Tagesperformance: +8,31 %
Platz 1
Performance 1M: +31,15 %
Vistra
Tagesperformance: +7,23 %
Platz 2
Performance 1M: +8,99 %
Applied Materials
Tagesperformance: +7,19 %
Platz 3
Performance 1M: +28,80 %
BlackRock
Tagesperformance: +6,98 %
Platz 4
Performance 1M: +7,55 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -6,89 %
Platz 5
Performance 1M: +0,67 %
Coinbase
Tagesperformance: -6,85 %
Platz 6
Performance 1M: -5,01 %
Morgan Stanley
Tagesperformance: +6,62 %
Platz 7
Performance 1M: +8,82 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +6,39 %
Platz 8
Performance 1M: +22,31 %
NRG Energy
Tagesperformance: +5,96 %
Platz 9
Performance 1M: -6,38 %
Jabil
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 10
Performance 1M: +17,64 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +5,22 %
Platz 11
Performance 1M: +10,75 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 12
Performance 1M: +28,91 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 13
Performance 1M: +24,75 %
Arista Networks
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 14
Performance 1M: +0,41 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 15
Performance 1M: +4,74 %
Corning
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 16
Performance 1M: +8,89 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 17
Performance 1M: +44,59 %
Citigroup
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 18
Performance 1M: +0,50 %
Devon Energy
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 19
Performance 1M: +1,86 %
Invesco
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 20
Performance 1M: +13,16 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 21
Performance 1M: +16,45 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 22
Performance 1M: -11,69 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 23
Performance 1M: +16,80 %
Gartner
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 24
Performance 1M: -1,76 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 25
Performance 1M: -5,14 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 26
Performance 1M: -4,31 %
ServiceNow
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 27
Performance 1M: -22,66 %
APA Corporation
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 28
Performance 1M: +4,49 %
Eli Lilly
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 29
Performance 1M: -0,05 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 30
Performance 1M: +1,79 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 31
Performance 1M: -2,46 %
ONEOK
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 32
Performance 1M: +4,22 %
Valero Energy
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 33
Performance 1M: +13,86 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 34
Performance 1M: +7,20 %
EOG Resources
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 35
Performance 1M: +3,31 %
Global Payments
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 36
Performance 1M: -5,05 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 37
Performance 1M: +9,07 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 38
Performance 1M: -6,77 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 39
Performance 1M: +10,16 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 40
Performance 1M: -2,27 %
