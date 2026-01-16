US-Investor Blackstone steckt Milliarden in Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen

Der Deal passt in einen europaweiten Boom: Laut dem Branchenverband Bitkom hat sich die Rechenzentrumsleistung in Deutschland seit 2015 auf rund 3000 Megawatt verdoppelt. Für dieses Jahr werden Investitionen von etwa 15,3 Milliarden Euro erwartet, der Großteil davon für IT-Hardware, vor allem Chips, wie das Handelsblatt weiter berichtet. Investoren sehen hier strukturelles Wachstum, zumal Europa im Vergleich zu den USA noch Nachholbedarf hat.

Nach Informationen des Handelsblatt steht ein Investitionsvolumen von bis zu 4 Milliarden Euro im Raum. Damit würde eines der größten IT-Infrastrukturprojekte Deutschlands entstehen.

Wie die Zeitung berichtet, hat der US-Investor im Dezember ein rund 27 Hektar großes Areal von einem öffentlichen Unternehmen erworben. Nach Vertragsabschluss soll das Planverfahren zügig starten; aus dem Rathaus heißt es, der Planungsprozess dürfte etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Blackstone setzt bei dem Vorhaben auf den US-Spezialisten Quality Technology Services (QTS), der bislang noch kein Projekt in Deutschland umgesetzt hat. In Europa ist QTS unter anderem in den Niederlanden aktiv und entwickelt Standorte in Großbritannien und Spanien. Ob in Lippetal perspektivisch eine besonders leistungsstarke KI-Anlage mit zehntausenden Spezialchips entsteht, ist offen.

Der Standort Lippetal gilt als strategisch günstig. Ausschlaggebend sind ein leistungsfähiges Stromnetz im Umfeld des Ruhrgebiets sowie der Zugang zu Fachkräften, etwa über die Hochschule Hamm-Lippstadt. Politisch wird das Projekt aufmerksam begleitet: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wirbt seit Monaten gezielt um internationale Kapitalgeber und steht dabei im Wettbewerb mit anderen Bundesländern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 168,85 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer