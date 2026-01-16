    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlackstone AktievorwärtsNachrichten zu Blackstone

    Daten statt Kohle:

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Investor Blackstone steckt Milliarden in Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen

    Der US-Finanzinvestor Blackstone plant einen Milliarden-Coup in Nordrhein-Westfalen: Im Lippetal soll ein groß angelegter Rechenzentrumscampus entstehen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Blackstone plant 4 Mrd. Euro Rechenzentrum in NRW.
    • Rechenzentrumsleistung in Deutschland verdoppelt seit 2015.
    • Lippetal bietet strategische Lage und Fachkräftezugang.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Daten statt Kohle: - US-Investor Blackstone steckt Milliarden in Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen
    Foto: Anthony Behar - Sipa USA

    Nach Informationen des Handelsblatt steht ein Investitionsvolumen von bis zu 4 Milliarden Euro im Raum. Damit würde eines der größten IT-Infrastrukturprojekte Deutschlands entstehen.

    Der Deal passt in einen europaweiten Boom: Laut dem Branchenverband Bitkom hat sich die Rechenzentrumsleistung in Deutschland seit 2015 auf rund 3000 Megawatt verdoppelt. Für dieses Jahr werden Investitionen von etwa 15,3 Milliarden Euro erwartet, der Großteil davon für IT-Hardware, vor allem Chips, wie das Handelsblatt weiter berichtet. Investoren sehen hier strukturelles Wachstum, zumal Europa im Vergleich zu den USA noch Nachholbedarf hat.

    Wie die Zeitung berichtet, hat der US-Investor im Dezember ein rund 27 Hektar großes Areal von einem öffentlichen Unternehmen erworben. Nach Vertragsabschluss soll das Planverfahren zügig starten; aus dem Rathaus heißt es, der Planungsprozess dürfte etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen.

    Blackstone

    +1,32 %
    +3,18 %
    +6,52 %
    -1,95 %
    -8,75 %
    +88,68 %
    +151,54 %
    +546,60 %
    +363,70 %
    ISIN:US09260D1072WKN:A2PM4W

    Blackstone setzt bei dem Vorhaben auf den US-Spezialisten Quality Technology Services (QTS), der bislang noch kein Projekt in Deutschland umgesetzt hat. In Europa ist QTS unter anderem in den Niederlanden aktiv und entwickelt Standorte in Großbritannien und Spanien. Ob in Lippetal perspektivisch eine besonders leistungsstarke KI-Anlage mit zehntausenden Spezialchips entsteht, ist offen.

    Der Standort Lippetal gilt als strategisch günstig. Ausschlaggebend sind ein leistungsfähiges Stromnetz im Umfeld des Ruhrgebiets sowie der Zugang zu Fachkräften, etwa über die Hochschule Hamm-Lippstadt. Politisch wird das Projekt aufmerksam begleitet: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wirbt seit Monaten gezielt um internationale Kapitalgeber und steht dabei im Wettbewerb mit anderen Bundesländern.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 168,85$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Daten statt Kohle: US-Investor Blackstone steckt Milliarden in Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen Der US-Finanzinvestor Blackstone plant einen Milliarden-Coup in Nordrhein-Westfalen: Im Lippetal soll ein groß dimensionierter Rechenzentrumscampus entstehen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     