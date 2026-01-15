    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDraegerwerk AktievorwärtsNachrichten zu Draegerwerk

    Draegerwerk Aktie legt weiter zu - 15.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Draegerwerk Aktie bisher um +8,80 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Draegerwerk Aktie.

    Besonders beachtet! - Draegerwerk Aktie legt weiter zu - 15.01.2026
    Foto: Drägerwerk AG

    Draegerwerk ist ein führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik, bekannt für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte. Hauptkonkurrenten sind Siemens Healthineers und GE Healthcare. Das Unternehmen punktet mit starker F&E und einer soliden Marktstellung in Europa.

    Draegerwerk aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,80 % konnte die Draegerwerk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Draegerwerk Aktie. Nach einem Plus von +0,21 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 79,75, mit einem Plus von +8,80 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Draegerwerk Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +20,19 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Draegerwerk Aktie damit um +10,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,86 %. Im Jahr 2026 gab es für Draegerwerk bisher ein Plus von +15,86 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,58 % geändert.

    Draegerwerk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,45 %
    1 Monat +18,86 %
    3 Monate +20,19 %
    1 Jahr +65,16 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Draegerwerk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken vorläufigen Zahlen von Dräger (Rekordumsatz, deutlich gestiegenes EBIT; EBIT‑Marge ca. 6,5–6,8%, EBIT 226–236 Mio), deutlich höhere EPS‑Prognosen für 2025/2026 (8–9 € möglich), starke Guidance für 2026, verbesserte Auftragslage, Margenverbesserungen und abnehmende Nettoverschuldung, erwartete Dividendenerhöhung und ein erwartetes Re‑Rating bei aktuell niedriger Bewertung (u. a. KGV‑Erwägungen).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.

    Zur Draegerwerk Diskussion

    Informationen zur Draegerwerk Aktie

    Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 684,56 Mio.EUR € wert.

    Kleines Dax-Plus - Chip-Ausrüster gesucht


    Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC haben den Aktien deutscher Zulieferer für die Chip-Industrie am Donnerstag kräftig Aufwind verliehen. Ansonsten tat sich am deutschen Aktienmarkt jedoch wenig. Der lange Zeit …

    SDAX zündet den Turbo, TecDAX schwächelt: So laufen DAX & Dow heute


    An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 15.01.2026 im TecDAX.

    Draegerwerk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


