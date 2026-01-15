Quarterback Resources schließt Explorationsprogramm auf dem Goldprojekt Twin ab

VANCOUVER, BC / 15. Januar 2026 / IRW-Press /Quarterback Resources Inc. (CSE: QB; FWB: H89) („Quarterback“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Phase-I-Explorationsprogramm auf dem Goldprojekt Twin abgeschlossen hat, das Folgendes umfasste:

Geochemische Probenahme/Protokollierung historischer Bohrkerne: Das Unternehmen wählte Bohrkerne aus mehreren historischen Bohrungen für die Protokollierung und Probenahme auf der Grundlage des Standorts und der verfügbaren Daten aus. Quarterback wählte die Bohrkerne für die Analyse aus einem Gebiet aus, in dem nur wenige historische Probenahmen durchgeführt worden waren und nur minimale Informationen über Alterationen und Geologie vorlagen. Das Ziel dieser geochemischen Analyse ist es, die Goldmineralisierung genauer zu definieren sowie abzugrenzen und festzustellen, ob die Goldmineralisierung über größere Abschnitte hinweg vorkommt, was auf das Potenzial für eine Goldmineralisierung mit großen Tonnagen hindeuten würde. Die Analyseergebnisse werden es dem Unternehmen auch ermöglichen, historische Analyseergebnisse zu bestätigen, historische Lücken in den bisherigen Analyseergebnissen zu schließen und ein präziseres geologisches Modell zu erstellen, das bei der zukünftigen Exploration hilfreich sein wird. Auf der Grundlage der Ergebnisse wird Quarterback die Untersuchung der verbleibenden historischen beprobten und nicht beprobten Bohrkerne in Betracht ziehen. Insgesamt wurden 177 Kernproben zur Analyse eingereicht.

Geochemische Gesteinsprobenahme: Das Unternehmen wählte zehn Gesteinsproben aus der mineralisierten Hauptzone Takla-Rainbow aus.

Ortho-/Lidar-Vermessung: Das Unternehmen hat die Vermessung der Zonen Takla-Rainbow und der Zufahrtsstraße abgeschlossen. Die Vermessung liefert eine solide Grundlage für das Projektgebiet, bevor Quarterback mit den Arbeiten beginnt. Dies ist eine wichtige Komponente für die Genehmigung künftiger Arbeiten und liefert zudem die genaue Lage historischer Störungen, Schürfgräben, Bohrplattformen, alter Straßen und Fahrwege sowie Bereiche mit Ausbissen für weitere Untersuchungen.

Sanierung des historischen Twin-Camps: Das Unternehmen hat verfallene Infrastruktur abgebaut, die Konturierung des Geländes abgeschlossen und die Zufahrtsstraßen verbessert, um weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt, einschließlich eines Bohrprogramms, vorzubereiten.