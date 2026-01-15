JEFFERIES stuft Draegerwerk auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen habe starke Eckdaten vorgelegt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Markterwartungen./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,80 % und einem Kurs von 79,75EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 22:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
