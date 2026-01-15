Microsoft erweitert sein Engagement im Bildungsbereich mit dem Programm „Elevate for Educators" und neuen KI-gestützten Tools

REDMOND, Wash., 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. hat am Donnerstag „Microsoft Elevate for Educators" angekündigt, ein neues umfassendes Programm, das Pädagogen mit der Community, Ressourcen und gefragten Qualifikationen sowie neuen KI-gestützten Funktionen ohne zusätzliche Kosten verbindet, um Schulen weltweit dabei zu unterstützen, Pädagogen und Schüler auf eine KI-gesteuerte Zukunft vorzubereiten.

Unterstützung von Bildungssystemen, Lehrkräften und Schülern mit verantwortungsvollen KI-Tools in der Microsoft 365 Copilot-App und globalen Programmen, die das Vertrauen der Lehrkräfte stärken und Lern- und Karrierewege fördern

Die heutigen Ankündigungen stehen im Einklang mit der Mission von Microsoft, die Bildung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu fördern. Diese Innovationen, die im Vorfeld der Bett UK 2026 vorgestellt wurden, stellen Pädagogen und Schülern zuverlässige, speziell für den Bildungsbereich entwickelte KI-Tools zur Verfügung und gewährleisten gleichzeitig, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten, Unterstützung und das nötige Selbstvertrauen verfügen, um diese Tools effektiv und verantwortungsbewusst einzusetzen.

„Da KI zunehmend Teil des täglichen Lernens wird, ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass sie Pädagogen unterstützt und das Vertrauen von Schülern und Familien gewinnt", erklärte Justin Spelhaug, President von Microsoft Elevate. „Für Microsoft bedeutet dies, verantwortungsbewusste KI-gestützte Lösungen für den Bildungsbereich in der Microsoft 365 Copilot-App zu entwickeln, die sicher sind und auf den Werten basieren, die das Lernen menschlich machen. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass unsere Pädagogen und Schulen über Programme wie Elevate for Educators die Fähigkeiten und Ressourcen erhalten, um diese Tools effektiv zu nutzen."

Vorstellung von Microsoft Elevate for Educators

Das Programm Microsoft Elevate for Educators ist Teil des umfassenderen Engagements von Microsoft Elevate, Schulen und Pädagogen dabei zu unterstützen, Kompetenzen aufzubauen, Möglichkeiten zu erweitern und sicherzustellen, dass alle von KI profitieren. Das Programm ermöglicht Lehrkräften und Schulleitern den Zugang zu einem der weltweit größten und am besten vernetzten Netzwerke von Peer Educators und bietet kostenlose Ressourcen zur beruflichen Weiterentwicklung sowie Zugang zu gefragten Qualifikationen, um KI sicher in den Unterricht zu integrieren. Microsoft Elevate for Educators ist ab sofort unter https://aka.ms/MicrosoftElevateforEducators verfügbar und umfasst: