Infinium stellt die Infinium Edge-Plattform für die Immersionskühlung in hochdichten KI-Rechenzentren vor

SACRAMENTO, Kalifornien, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Infinium hat heute die Einführung von Infinium Edge bekannt gegeben, einer fortschrittlichen Infrastrukturplattform für Rechenzentren, die durch Immersionskühlung hochdichte Workloads für künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechner (HPC) ermöglicht. Da die Leistungsdichte von GPUs, CPUs und unterstützenden Komponenten kontinuierlich zunimmt, hat sich die Kühlung zu einer der größten Herausforderungen für die Leistung, Effizienz, Standortwahl und Skalierbarkeit von Rechenzentren entwickelt.

Maßgeschneiderte dielektrische Immersionsflüssigkeiten, die eine höhere Rechendichte ermöglichen und gleichzeitig den Wasser- und Stromverbrauch in KI- und HPC-Rechenzentren reduzieren

Infinium Edge Immersion Fluids, eine neue Klasse speziell für KI- und HPC-Rechenzentren entwickelter dielektrischer Flüssigkeiten, sind darauf ausgelegt, Wärme direkt an der Quelle der Rechenleistung abzuleiten und so eine anhaltend hohe thermische Effizienz zu gewährleisten. Diese Funktionen ermöglichen es Betreibern, KI-Hardware der nächsten Generation mit deutlich höherer Dichte, verbesserter Zuverlässigkeit und reduzierter Infrastrukturkomplexität einzusetzen.

Herkömmliche luftgekühlte Rechenzentren unterstützen in der Regel eine Rack-Leistungsdichte von etwa 10 bis 20 kW, während moderne Direktkühlsysteme mit Flüssigkeitskühlung pro Rack 40 bis 80 kW erreichen können, jedoch häufig mit einer erhöhten mechanischen Komplexität und einer Abhängigkeit von einer Kaltwasserinfrastruktur verbunden sind. Im Gegensatz dazu ermöglichen Immersionskühlsysteme, bei denen IT-Geräte in eine dielektrische Flüssigkeit getaucht werden, wesentlich höhere Leistungsdichten, wodurch diese Immersionsflüssigkeiten für die Gestaltung von KI-Rechenzentren der nächsten Generation zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Da KI-Workloads weiterhin die Grenzen der Luft- und Direkt-auf-Chip-Kühlung überschreiten, werden immersionsbasierte Ansätze als praktischer Weg zu höherer Dichte und verbesserter thermischer Effizienz evaluiert. Edge Immersion Fluids sind eine Kernkomponente der Infinium Edge-Plattform, die fortschrittliche Chemie, industrielle Verfahrenstechnik und skalierbare Fertigung integriert, um den großflächigen Einsatz von immersionsgekühlten Rechenzentren zu unterstützen.

„Die Kühlung ist zu einer der entscheidenden Einschränkungen beim Einsatz modernster KI-Computersysteme geworden", erklärte Robert Schuetzle, CEO von Infinium. „Infinium Edge nutzt unser Fachwissen in den Bereichen fortschrittliche Chemie und industrielle Fertigung, um eine Immersionskühlungsplattform bereitzustellen, die die KI-Infrastruktur der nächsten Generation voranbringt. Dies ermöglicht eine schnellere Datenverarbeitung und einen nachhaltigeren Betrieb, während gleichzeitig der Strom- und Wasserverbrauch herkömmlicher Kühltechnologien für Rechenzentren reduziert wird."

Im Gegensatz zu einigen handelsüblichen dielektrischen Flüssigkeiten sind die Flüssigkeiten von Infinium Edge sauberere, synthetische Produkte, die keine Rückstände von Verunreinigungen enthalten, wie sie in Immersionsflüssigkeiten auf Erdölbasis vorkommen und die Zuverlässigkeit und langfristige Leistung in immersiogekühlten Systemen beeinträchtigen können. Edge Immersion Fluids sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und bieten unter den in KI- und HPC-Umgebungen üblichen anhaltenden hohen thermischen Belastungen eine vorhersagbare Leistung.

Informationen zu Infinium

Infinium ist ein Technologieunternehmen, das fortschrittliche Chemie, Verfahrenstechnik und industrielle Fertigung einsetzt, um die Art und Weise zu verändern, wie die Welt Energie erzeugt, sich fortbewegt und rechnet. Über seine Plattformen Infinium Energy und Infinium Edge bietet das Unternehmen skalierbare Lösungen an, die von extrem kohlenstoffarmen eFuels bis hin zu fortschrittlicher thermischer Infrastruktur für KI und Rechenzentren reichen. Der Hauptsitz von Infinium befindet sich in den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.infiniumco.com.

