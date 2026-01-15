Monumentale Land-Art-Ausstellung in der alten Oase von AlUla eröffnet

ALULA, Saudi-Arabien, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Heute findet die offizielle Eröffnung von Desert X AlUla 2026 statt, der bahnbrechenden vierten Ausgabe der internationalen, biennalen Freiluftausstellung. In Zusammenarbeit mit Desert X lädt Arts AlUla die Besucher ein, ein hochkarätiges Programm saudischer und internationaler Künstler zu erleben, die mit ihren Erdarbeiten, Skulpturen und Installationen einen Dialog mit den beeindruckenden Landschaften und dem vielschichtigen Erbe von AlUla führen werden.

Das im Nordwesten Saudi-Arabiens gelegene AlUla, ein erstklassiges Reiseziel, das reich an alter Geschichte und atemberaubender Natur ist, festigt mit Desert X AlUla, der ersten öffentlichen Kunstbiennale der Region und einem der wichtigsten Höhepunkte des AlUla Arts Festival, seine Position auf der Weltbühne als dynamisches, aufstrebendes Land Art-Ziel.

Die Ausgabe 2026 von Desert X AlUla bringt 11 renommierte Künstler zusammen, deren vielfältige Werke ein breites Spektrum an Ideen, Materialien und Traditionen widerspiegeln. Von monumentalen kinetischen Skulpturen bis hin zu klangbasierten Erkundungen über und unter der Erde ist jeder Auftrag tief in der Beziehung zur unverwechselbaren Umgebung von AlUla verwurzelt und festigt den Ruf von Desert X AlUla als weltweit bedeutende Plattform für ortsbezogene Land Art.

Desert X AlUla läuft bis zum 28. Februar 2026 und ist ein Eckpfeiler des jährlichen AlUla Arts Festival. Die von Wejdan Reda, Zoé Whitley, unter der künstlerischen Leitung von Neville Wakefield, und Raneem Farsi kuratierte vierte Ausgabe steht unter dem Motto „Raum ohne Maß". Inspiriert von Kahlil Gibran fördert das Thema die Kontemplation der Vorstellungskraft innerhalb der natürlichen Umgebung von AlUla. Die Ausstellung, die in den Wüstenschluchten von AlUla stattfindet, dient als Voreröffnungsprogramm für Wadi AlFann und bietet einen entscheidenden Einblick in die Pläne von AlUla, ein dauerhaftes „Tal der Künste" zu schaffen.

Hamad Alhomiedan, Direktor für Kunst und Kreativwirtschaft bei der Royal Commission for AlUla (RCU), sagte: „Bei Desert X AlUla 2026 wird das Publikum mit Kunst konfrontiert, die sich intensiv mit den einzigartigen Landschaften und dem reichen Erbe von AlUla auseinandersetzt. Diese überzeugenden Aufträge unterstreichen den dynamischen Wandel von AlUla zu einem bedeutenden globalen Reiseziel, in dem antike und zeitgenössische Ausdrucksformen zusammenkommen. Diese Ausstellung ist Teil unserer umfassenderen Wiederbelebung von AlUla als kulturell reichhaltiges Reiseziel zum Leben, Arbeiten und Besuchen und ein wesentlicher Bestandteil der Positionierung von AlUla im globalen Dialog über zeitgenössische Kunst und als Vorläufer für monumentale Projekte wie Wadi AlFann".