Klöckner & Co plant Verkauf der Becker Gruppe – Was steckt dahinter?
Klöckner & Co stellt die Weichen neu: Mit dem geplanten Verkauf der Becker Gruppe rückt der Konzern seine Strategie auf hochwertige Metalllösungen in Europa neu aus.
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
- Klöckner & Co plant den Verkauf der Becker Gruppe, einer führenden Multi-Metals-Plattform im europäischen Flachstahlsektor.
- Die Entscheidung wurde nach einer umfassenden Analyse strategischer Optionen getroffen, um den Fokus auf höherwertige Produkte und Services zu legen.
- Ziel ist es, die Beteiligung an einer europäischen Industrie-Konsolidierung zu ermöglichen und die Unternehmensstrategie zu stärken.
- Klöckner & Co ist einer der größten unabhängigen Metallverarbeiter mit über 60.000 Kunden und mehr als 6.000 Mitarbeitern, mit einem Umsatz von rund 6,6 Mrd. € im Jahr 2024.
- Die Becker Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten 2024 einen Umsatz von 618 Mio. € und ein EBITDA vor Sondereffekten von -41 Mio. €.
- Die Aktien von Klöckner & Co sind im SDAX gelistet und an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard zugelassen.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Kloeckner ist am 11.03.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.269,97PKT (+1,16 %).
+2,08 %
+7,04 %
+14,04 %
+59,98 %
+100,11 %
-14,47 %
+5,91 %
+16,91 %
-44,89 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte