    Worthington Steel plant Übernahme von Klöckner & Co – Große Stahl-Übernahme im Blick

    Worthington Steel zielt auf eine milliardenschwere Expansion: Mit der geplanten Komplettübernahme von Klöckner & Co will der Konzern Umsatz, Marge und Marktposition massiv ausbauen.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Worthington Steel plant, Klöckner & Co vollständig durch ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Deutschland zu übernehmen
    • Die Transaktion soll den Umsatz von Worthington Steel auf rund 9,5 Milliarden US-Dollar nahezu verdreifachen und eine stabile Marge von über 7 Prozent erzielen
    • Es werden jährliche Synergieeffekte von etwa 150 Millionen US-Dollar erwartet, die bis Ende 2028 vollständig realisiert werden sollen
    • Die Übernahme wird durch eine Kombination aus liquiden Mitteln und Fremdfinanzierung finanziert, mit einer pro-forma-Nettoverschuldung von ca. 4,0x nach Abschluss
    • SWOCTEM GmbH, Großaktionär von Klöckner & Co, unterstützt die Transaktion und hat sich verpflichtet, seine Aktien anzudienen
    • Der Angebotspreis beträgt 11 Euro in bar je Aktie, und die Transaktion hängt von einer Mindestannahmequote von 65 Prozent sowie regulatorischen Genehmigungen ab






