Worthington Steel plant Übernahme von Klöckner & Co – Große Stahl-Übernahme im Blick

Worthington Steel zielt auf eine milliardenschwere Expansion: Mit der geplanten Komplettübernahme von Klöckner & Co will der Konzern Umsatz, Marge und Marktposition massiv ausbauen.

Worthington Steel plant, Klöckner & Co vollständig durch ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Deutschland zu übernehmen

Die Transaktion soll den Umsatz von Worthington Steel auf rund 9,5 Milliarden US-Dollar nahezu verdreifachen und eine stabile Marge von über 7 Prozent erzielen

Es werden jährliche Synergieeffekte von etwa 150 Millionen US-Dollar erwartet, die bis Ende 2028 vollständig realisiert werden sollen

Die Übernahme wird durch eine Kombination aus liquiden Mitteln und Fremdfinanzierung finanziert, mit einer pro-forma-Nettoverschuldung von ca. 4,0x nach Abschluss

SWOCTEM GmbH, Großaktionär von Klöckner & Co, unterstützt die Transaktion und hat sich verpflichtet, seine Aktien anzudienen

Der Angebotspreis beträgt 11 Euro in bar je Aktie, und die Transaktion hängt von einer Mindestannahmequote von 65 Prozent sowie regulatorischen Genehmigungen ab





