LIR Life Sciences startet vergleichende Tierstudie zur Weiterentwicklung der transdermalen Verabreichung von GLP/GIP-basierten Therapien der zweiten Generation gegen Adipositas

Vancouver, Kanada – 15. Januar 2026 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (OTCPK: BBCMF) (FWB: N790, WKN: A41QA9) („LIR“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Start einer kontrollierten vergleichenden Tierstudie bekannt zu geben, die darauf abzielt, die nadelfreie transdermale Verabreichung von GLP/GIP-basierten Adipositas-Therapien der zweiten Generation mittels zelldurchdringender Peptide (CPP) zu evaluieren. Diese In-vivo-Studie stellt einen wichtigen nächsten Schritt dar, um die transdermale Plattform von LIR von der Planungsphase in die Funktionsprüfung an einem Kleintiermodell zu überführen.

In Zusammenarbeit mit seinen wissenschaftlichen Partnern wird LIR untersuchen, ob eine CPP-basierte, auf die Haut aufzutragende Formulierung eines repräsentativen GLP/GIP-basierten Medikaments der zweiten Generation zur Behandlung von Adipositas eine signifikante biologische Aktivität entfalten kann, wenn sie über die Haut verabreicht wird. Die Tiere in der Studie erhalten entweder eine topische CPP-Formulierung oder eine standardmäßige subkutane Injektion, gefolgt von einem kontrollierten Glukosetoleranztest. Die Blutzuckerwerte werden über einen bestimmten Zeitraum gemessen, um zu vergleichen, wie effektiv die einzelnen Verabreichungswege die Blutzuckerkontrolle unterstützen.

Die Studie wird einen Standard-Glukosetoleranztest verwenden, eine bewährte Methode in der Stoffwechselforschung und klinischen Praxis.[i] Inkretin-basierte Therapien, die wie vorgesehen funktionieren, tragen nachweislich dazu bei, die Blutzuckerkurve nach der Glukosebelastung niedriger und flacher zu halten.[ii] Wenn sich herausstellt, dass die CPP-basierte transdermale Formulierung ausreichend Wirkstoff in den Kreislauf abgibt, geht LIR davon aus, dass Tiere, die über die Haut behandelt werden, stabilere Glukoseprofile aufweisen sollten.

Durch die Konzentration auf GLP/GIP-basierte Inkretin-Therapien als Klasse und nicht auf ein einzelnes Markenprodukt soll die Studie die breitere Anwendbarkeit der CPP-basierten transdermalen Plattform untersuchen. Die resultierenden Daten sollen dabei helfen, festzustellen, wo die nadelfreie Verabreichung die Leistung von Injektionen erreichen oder sich ihr annähern kann, und als Leitfaden für die Auswahl der vielversprechendsten Moleküle für die weitere Entwicklung und mögliche Arbeiten zur Zulassung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) dienen.