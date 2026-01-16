Endeavour Silver schließt Verkauf der Mine Bolañitos ab

VANCOUVER, British Columbia, 15. Januar 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR) freut sich, den Abschluss des Verkaufs der Silber- und Goldmine Bolañitos (die „Mine Bolañitos“) an Guanajuato Silver Company Ltd. („Guanajuato Silver“) (TSX-V: GSVR) gemäß einem Aktienkaufabkommen (das „Abkommen“), das zuvor am 24. November 2025 angekündigt wurde, bekannt zu geben (der „Verkauf“).

„Der Verkauf der Mine Bolañitos ist ein spannender Meilenstein für Endeavour, denn so können wir unsere Ressourcen weiterhin auf unsere Kern-Silberprojekte und unser strategisches Wachstum konzentrieren“, so Dan Dickson, Chief Executive Officer. „Wir freuen uns, das Guanajuato Silver gut aufgestellt ist, um Bolañitos weiter zu erschließen, und wir sehen dem anhaltenden Erfolg beider Unternehmen bei der Förderung des nachhaltigen Bergbaus in der Region entgegen.“

Details der Transaktion

Gemäß dem Abkommen hat Guanajuato Silver alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Mina Bolañitos, S.A. de C.V. („Mina Bolañitos“) von Schwestergesellschaften des Unternehmens erworben. Mina Bolañitos ist Eigentümer der Mine Bolañitos in Guanajuato, Mexiko.

Die vorab gezahlte gesamte Gegenleistung für den Verkauf beläuft sich auf 40 Millionen US$ (die „Basisvergütung“) und setzte sich zusammen aus 30 Millionen US$ in bar und 10 Millionen US$ in Form von Stammaktien von Guanajuato Silver (die „Basisaktien“) unter Annahme eines Preises von 0,2709413US$ (0,3815 C$) pro Aktie, was dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien von Guanajuato Silver („Guanajuato-Aktien“) an der TSX Venture Exchange („TSX-V“) während der zehn aufeinanderfolgenden Handelstage („zehntägiger volumengewichteter Durchschnittskurs“) unmittelbar vor dem Datum des Abkommens und umgerechnet in US-Dollar unter Anwendung des durchschnittlichen Wechselkurses der Bank of Canada am 20. November 2025 (dem Werktag unmittelbar vor dem Datum des Abkommens) entspricht.

Zusätzlich zur Basisvergütung wird Guanajuato Silver zwei bedingte Zahlungen an Endeavour (die „bedingten Zahlungen“) in Höhe von jeweils 5 Millionen US$ leisten, sobald 2 Millionen bzw. 4 Millionen Unzen Silberäquivalent aus der Mine Bolañitos gefördert wurden. Jede bedingte Zahlung wird zu 50 % in bar und zu 50 % in Form von Guanajuato-Aktien (die „bedingten Aktien“) geleistet, vorbehaltlich des maximalen Prozentsatzes (wie hierin definiert).