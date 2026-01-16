    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Linvo integriert KI in alle Vermögensverwaltungsdienste

    ZÜRICH, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Linvo, ein in der Schweiz ansässiges Vermögensverwaltungsunternehmen, hat heute eine Initiative angekündigt, um künstliche Intelligenz durch eine strategische Fintech-Partnerschaft in seine Vermögensverwaltungsdienstleistungen zu integrieren.

    Linvo AG Logo

    Die Integration ermöglicht es Kunden, auf Portfolioinformationen zuzugreifen, Dienstleistungen anzufordern und Antworten in Echtzeit zu erhalten – ohne Papierkram oder Verzögerungen. Berater werden dieselben KI-Tools einsetzen, um schnelleren, datengestützten Support zu bieten.

    „So sollte Vermögensverwaltung funktionieren", erklärte Herr Kogan, Director bei Linvo. „Kunden sollten nicht tagelang auf Antworten warten müssen, die in ihren eigenen Daten enthalten sind. Wir beseitigen Hindernisse zwischen unseren Kunden und ihrem Vermögen."

    „Ein Kunde kann nun eine Frage stellen und erhält umgehend eine präzise, portfoliospezifische Antwort", erklärte Herr Pelekh, Mitglied des Exekutivkomitees bei Linvo. „Keine Formulare, kein Hin und Her, keine Wartezeiten. Nur Klarheit."

    Linvo gehört zu den ersten Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaften, die eine vollständige KI-Integration sowohl im Kunden- als auch im Beratungsbereich anstreben.

    Informationen zu Linvo

    Linvo ist ein in Zürich ansässiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das maßgeschneiderte Anlageportfolioverwaltung für sehr vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden anbietet. Linvo wurde im Jahr 2014 gegründet und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Portfoliomanagement, Unternehmensfinanzierung, M&A-Beratung und alternative Anlagen an. Das Unternehmen ist von der FINMA, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, zugelassen.

    Kontakt

    Linvo AG
    Gartenstrasse 23
    8002 Zürich
    Schweiz

    +41 44 777 17 00
    office@linvo.ch 
    www.linvo.ch

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2862809/Linvo_AG_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/linvo-integriert-ki-in-alle-vermogensverwaltungsdienste-302663024.html





