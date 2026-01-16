AMTD, Eigentümer der Marken L'Officiel und AMTD IDEA, verklagt Jalou-Familie wegen böswilliger Falschaussage, Verleumdung und daraus resultierender Verluste und Schäden

Herr Eymere war ein ehemaliger Mitarbeiter einer Tochtergesellschaft der Gruppe und wurde aufgrund von Fehlverhalten und Managementfehlern fristlos entlassen. Er hat versucht, vor dem zuständigen Pariser Gericht Berufung einzulegen, seine Anträge wurden jedoch wiederholt abgewiesen.

PARIS, LONDON und NEW YORK, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. („AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) und The Generation Essentials Group („TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE), eine Tochtergesellschaft von AMTD Digital Inc., geben gemeinsam bekannt, dass die AMTD IDEA Group rechtliche Schritte gegen Herrn Benjamin Eymere von der Jalou-Familie eingeleitet hat, und zwar im Zusammenhang mit schwerwiegenden Verleumdungen gegen die Gruppe sowie mit Fehlverhalten, einschließlich böswilliger Belästigung von Mitarbeitenden und Führungskräften der Gruppe.

Darüber hinaus haben die jüngsten Handlungen von Herrn Eymere, die Fehlverhalten und Böswilligkeit beinhalten, AMTD gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten. Dies insbesondere um unbegründete Behauptungen und falsche Aussagen in Bezug auf die Marken L'Officiel und AMTD IDEA der Gruppe zu korrigieren, die kürzlich in bestimmten Veröffentlichungen in der Presse und in sozialen Medien erwähnt wurden.

AMTD hat im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen und früheren Fehlverhalten von Herrn Eymere bereits Anzeigen bei den Strafverfolgungsbehörden erstattet.

AMTD ist fest davon überzeugt, dass sich Rechtsstaatlichkeit, Fairness und Gerechtigkeit letztendlich durchsetzen werden, und freut sich darauf, alle gegen das Unternehmen gerichteten Verleumdungen und diffamierenden Äußerungen zu korrigieren und zu widerlegen.

Insgesamt möchte das Unternehmen die Gelegenheit nutzen, um auf einige offensichtliche Ungenauigkeiten in der Presse und den sozialen Medien hinzuweisen, die von Herrn Eymere und/oder der Familie Jalou lanciert wurden:

1) Der ordnungsgemäß vollzogene Erwerb von 100 % von L'Officiel im Jahr 2022 : Die Marke L'Officiel wurde 2022 in erster Linie von Gem Global Yield LLC SCS (GGY) erworben, die zu Global Emerging Markets (GEM) gehört, einer 3,4 Mrd. USD schweren alternativen Investmentgruppe, die sich auf Schwellenländer mit verschiedenen Investmentvehikeln wie Management-Buy-outs, PIPEs (Private Investments in Public Equities) und Venture-Investitionen konzentriert (siehe offizielle Ankündigungen von GEM als Hauptverkäufer https://www.gemny.com/wp-content/uploads/2022/05/GEM-AMTD-PRESS-RELEASE-from-Paris-France-FINAL-Version.pdf und AMTD als Käufer https://ir.amtdinc.com/press-releases/news-details/2022/AMTD-International-Acquires-Global-Fashion-Media-Group-LOfficiel-Inc-SAS/default.aspx, in denen beide Seiten bestätigen, dass die Übernahme von AMTD abgeschlossen ist und 100 % des Kaufpreises ordnungsgemäß bezahlt wurden).