    Avid Bioservices ernennt Rich McAvoy zum Chief Business Officer

    Erfahrener Geschäfts- und Finanzleiter bringt diszipliniertes Wachstumsdenken mit, um Avids nächste Expansionsphase und Kundenbetreuung zu unterstützen

    TUSTIN, Kalifornien, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Avid Bioservices, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO), das Dienstleistungen im Bereich Prozessentwicklung und CGMP-Herstellung für biopharmazeutische Produkte anbietet, gab heute die Ernennung von Rich McAvoy zum Chief Business Officer (CBO) bekannt. 

    McAvoy ist eine angesehene, geschäftsorientierte Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung in den Bereichen strategisches Investitionsmanagement, operative Finanzen, Rechnungswesen, Recht, Compliance und Risikomanagement. In seiner neuen Rolle wird er dazu beitragen, die Wachstumsstrategie von Avid zu steuern, wobei der Schwerpunkt auf disziplinierter Ausführung, skalierbaren Abläufen und hervorragender Kundenbetreuung liegt. 

    „Während Avid in sein nächstes Wachstumskapitel eintritt, konzentrieren wir uns darauf, die Organisation so zu skalieren, dass die Ausführung gestärkt und das Kundenerlebnis verbessert wird", sagte Kenneth Bilenberg, Chief Executive Officer von Avid Bioservices. „Rich ist eine umsichtige, äußerst fähige Führungspersönlichkeit mit einem guten Ruf für den Aufbau disziplinierter Organisationen, die eine zuverlässige Lieferung unterstützen.  Seine Fähigkeit, Strategie mit Umsetzung – zu verbinden und gleichzeitig Strenge bei Priorisierung, Compliance und Risikomanagement – zu wahren, macht ihn zu einer hervorragenden Besetzung für Avid. Wir freuen uns, Rich in unserem Team begrüßen zu dürfen, während wir unsere Partnerschaften ausbauen und die Messlatte dafür anheben, was es bedeutet, als CDMO besonders einfach und effizient zusammenzuarbeiten." 

    McAvoys Ernennung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die biopharmazeutische Industrie, da viele Sponsoren Strategien zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette als Reaktion auf die sich entwickelnde geopolitische Unsicherheit, potenzielle Handelshemmnisse und die zunehmende Konzentration auf die US-amerikanische Produktion prüfen. 

    „Avid hat sich einen guten Ruf in Bezug auf Qualität und Lieferung erworben, und ich freue mich, dem Team zu einer Zeit beizutreten, in der das Unternehmen klare Wachstumsziele hat", sagte Rich McAvoy, Chief Business Officer von Avid Bioservices. „Ich werde mich auf eine disziplinierte Ausführung konzentrieren und sicherstellen, dass wir weiterhin konsistent und pünktlich liefern, während wir unseren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis bieten. Durch konsequente Lieferung und Ausführung heben wir uns von unseren Mitbewerbern ab und machen uns zu einem bevorzugten Partner.

    Mit der Ernennung von McAvoy wird das Führungsteam von Avid weiter gestärkt, während das Unternehmen seine Fähigkeiten weiter ausbaut und die Partnerschaften mit biopharmazeutischen Innovatoren vertieft. Avid setzt sich weiterhin dafür ein, seine Kunden dabei zu unterstützen, kritische Programme mit zuverlässiger Ausführung, reaktionsschneller Zusammenarbeit und hochwertiger CGMP-Herstellung in der klinischen und kommerziellen Versorgung voranzubringen. 

    Informationen zu Avid

    Avid Bioservices ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das sich auf die Herstellung von Zellkulturen für Säugetiere spezialisiert hat. Avid hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über eine makellose FDA-Bilanz. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von biopharmazeutischen Innovatoren weltweit aufgrund seiner Agilität, Qualität und Fähigkeit, sich in komplexen globalen regulatorischen Landschaften zurechtzufinden. Mit seiner Erfahrung in der Unterstützung sowohl aufstrebender Biotech- als auch großer multinationaler Pharmaunternehmen bietet Avid End-to-End-Lösungen von der Entwicklung bis zur kommerziellen Bereitstellung.

    Avid nach Zahlen:

    • Mehr als 600 Chargen hergestellt

    • Über 275 kommerzielle Chargen weltweit ausgeliefert

    • Rund 6 zugelassene kommerzielle Produkte

    • 10 erfolgreiche Inspektionen vor der Zulassung bzw. vor der Lizenzvergabe bei den wichtigsten Aufsichtsbehörden

     

