First Majestic berichtet, Aktie kann nicht profitieren! Bayer legt weiter zu! Silver Viper springt an! Der Aufwärtstrend bei Silber ist voll intakt und deutlich dreistellige Kursziele gehen durch den Markt. Gestern hat First Majestic Silver über das vierte Quartal und Gesamtjahr 2025 berichtet. Die Aktie konnte davon nicht profitieren. Profitieren …



