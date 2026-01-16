    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Details zu überraschend niedriger Dezember-Inflation

    Für Sie zusammengefasst
    • Preisdruck in Deutschland sinkt auf 1,8 Prozent.
    • Teuerungsrate erstmals unter zwei Prozent seit 2024.
    • Sinkende Energiepreise entlasten Verbraucher, Nahrungsmittel steigen.
    Details zu überraschend niedriger Dezember-Inflation
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisdruck auf Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher hat im Dezember deutlich nachgelassen. Mit 1,8 Prozent unterschritt die Teuerungsrate erstmals seit September 2024 die Marke von zwei Prozent.

    Volkswirte sprachen angesichts dieser vorläufigen Berechnung des Statistischen Bundesamtes von einer "faustdicken Überraschung". Sinkende Energiepreise und ein langsamerer Anstieg der Nahrungsmittelpreise sorgten für Entlastung. Dienstleistungen verteuerten sich aber erneut deutlich.

    An diesem Freitag (8.00 Uhr) veröffentlichen die Wiesbadener Statistiker die Einzelheiten zur Entwicklung der Inflation im Dezember und im Gesamtjahr 2025. Im Jahresdurchschnitt des vergangenen Jahres stiegen die Verbraucherpreise den vorläufigen Berechnungen des Bundesamtes zufolge um 2,2 Prozent. Damit lag die Inflationsrate in Deutschland auf dem gleichen Niveau wie 2024.

    Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft: Die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Für den Euroraum strebt die Europäische Zentralbank (EZB) ein stabiles Preisniveau bei mittelfristig 2,0 Prozent Inflation an./ben/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Details zu überraschend niedriger Dezember-Inflation Der Preisdruck auf Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher hat im Dezember deutlich nachgelassen. Mit 1,8 Prozent unterschritt die Teuerungsrate erstmals seit September 2024 die Marke von zwei Prozent. Volkswirte sprachen angesichts dieser …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     