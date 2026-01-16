Details zu überraschend niedriger Dezember-Inflation

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisdruck auf Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher hat im Dezember deutlich nachgelassen. Mit 1,8 Prozent unterschritt die Teuerungsrate erstmals seit September 2024 die Marke von zwei Prozent.

Volkswirte sprachen angesichts dieser vorläufigen Berechnung des Statistischen Bundesamtes von einer "faustdicken Überraschung". Sinkende Energiepreise und ein langsamerer Anstieg der Nahrungsmittelpreise sorgten für Entlastung. Dienstleistungen verteuerten sich aber erneut deutlich.