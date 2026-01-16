Minister präsentiert Details zu neuer Elektroauto-Kaufprämie

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider stellt an diesem Freitag (9.30 Uhr) Details vor zur Neuauflage der Kaufprämie für Elektroautos. Die damalige Kaufprämie für elektrische Pkw hatte die damalige Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP Ende 2023 abrupt eingestellt, um Haushaltslöcher zu stopfen.

Die aktuelle Bundesregierung aus Union und SPD hatte sich im vergangenen Jahr auf neue milliardenschwere Kaufanreize geeinigt, die insbesondere Haushalten mit kleinem und mittlerem Einkommen zugute kommen sollen, für Familien mit Kindern soll es demnach mehr Geld geben. Die Förderung soll bei mindestens 3000 Euro liegen. Die festgelegte Einkommensgrenze liegt bei 80.000 Euro zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen.

Offen sind bislang hingegen noch Details, zum Beispiel, in welchem Umfang sogenannte Plug-in-Hybride gefördert werden, also Fahrzeuge, die sowohl batteriebetrieben also auch mit Treibstoff fahren können. Auch das genaue Startdatum ist noch unbekannt./hrz/DP/nas



