    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grüne Woche öffnet Tore für Besucherinnen und Besucher

    Für Sie zusammengefasst
    • Internationale Grüne Woche öffnet am Freitag um 10 Uhr.
    • Rund 1.600 Aussteller präsentieren Agrar-Spezialitäten.
    • Jubiläum: 100 Jahre Grüne Woche, 90. Ausgabe gefeiert.
    Grüne Woche öffnet Tore für Besucherinnen und Besucher
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Internationale Grüne Woche öffnet am Freitag (10.00 Uhr) die Tore für Besucherinnen und Besucher. Rund 1.600 Aussteller zeigen Agrar-Spezialitäten aus den deutschen Regionen und rund 50 Ländern. Nachdem im vergangenen Jahr in der Tierhalle aufgrund der damals um sich greifenden Maul- und Klauenseuche nur Rinder-Attrappen zu sehen waren, stehen in den Ställen dieses Mal wieder echte Kühe und Schafe. In der Blumenhalle liegt der Fokus auf den Berliner 1920er Jahren unter dem Motto "Babylon Garden".

    Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Zum ersten Mal fand die Agrarschau im Februar 1926 statt. Es ist nun die 90. Ausgabe. Beim Eröffnungsrundgang am Freitagmorgen werden unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet. Kommende Woche ist zudem ein Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geplant./maa/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Grüne Woche öffnet Tore für Besucherinnen und Besucher Die Internationale Grüne Woche öffnet am Freitag (10.00 Uhr) die Tore für Besucherinnen und Besucher. Rund 1.600 Aussteller zeigen Agrar-Spezialitäten aus den deutschen Regionen und rund 50 Ländern. Nachdem im vergangenen Jahr in der Tierhalle …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     