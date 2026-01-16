US-Konzern Worthington will Klöckner & Co für 2,1 Milliarden Euro kaufen
- Klöckner & Co vor Übernahme durch Worthington Steel.
- Angebot: 11 Euro je Aktie, Unternehmenswert 2,1 Mrd. Euro.
- Großaktionär Loh unterstützt Übernahme, Kurs steigt stark.
COLUMBUS/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co steht vor der Übernahme durch den US-Konzern Worthington Steel . Die Amerikaner bieten 11 Euro je Aktie des Düsseldorfer Unternehmens. Großaktionär Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält, unterstütze das Angebot, teilte Worthington am späten Donnerstagabend in Columbus und Düsseldorf mit. Der Unternehmenswert von Klöckner & Co werde bei der Transaktion mit 2,4 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 2,1 Milliarden Euro beziffert.
Das Düsseldorfer Unternehmen hatte bereits im Dezember vergangenen Jahres mitgeteilt, dass die beiden Konzerne über einen möglichen Zusammenschluss verhandeln. Der Kurs der Aktie zog infolge der Mitteilung bereits um 42 Prozent auf 8,61 Euro an. Die Offerte der Amerikaner liegt jetzt noch einmal fast 28 Prozent über dem am Donnerstag zuletzt gezahlten Preis im Xetra-Handel. Das US-Unternehmen möchte mindestens 65 Prozent der Anteile von Klöckner & Co und rechnet mit einem Abschluss der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte./zb/ag
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 8,58 auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +7,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 855,86 Mio..
Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -30,07 %/-6,76 % bedeutet.
