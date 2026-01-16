    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apotheker-Verband ruft vor Karneval zur Grippeimpfung auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Grippeimpfung vor Karneval dringend empfohlen.
    • Impfstoff für über 60-Jährige knapp, Sondererlaubnis.
    • Hohe Grippewelle zum Karneval erwartet, jetzt impfen!
    Apotheker-Verband ruft vor Karneval zur Grippeimpfung auf
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Höhepunkt der Karnevalszeit ruft der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, zur Grippeimpfung auf. "Einige Grippeimpfstoffe sind schon nicht mehr lieferbar", sagte Preis der "Rheinischen Post". Der Impfstoff für über 60-Jährige sei so knapp geworden, dass Apotheken jetzt per Sondererlaubnis die Versorgung mit Impfstoff aus Italien sicherstellten.

    "Wir nehmen an, dass wir zum Höhepunkt des rheinischen Karnevals auch den Höhepunkt der Grippewelle erleben werden. Es ist noch nicht zu spät, sich gegen Grippe impfen zu lassen", sagte Preis. Insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen, alle über 60-Jährigen sowie Schwangere sollten sich jetzt noch impfen lassen, empfiehlt der Apotheker-Präsident./rew/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Apotheker-Verband ruft vor Karneval zur Grippeimpfung auf Vor dem Höhepunkt der Karnevalszeit ruft der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, zur Grippeimpfung auf. "Einige Grippeimpfstoffe sind schon nicht mehr lieferbar", sagte Preis der "Rheinischen Post". Der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     