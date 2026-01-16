Öffnungszeit, Preise, Anfahrt - Infos zur Grünen Woche

BERLIN (dpa-AFX) - Rund 325.000 Besucherinnen und Besucher werden auf der 90. Ausgabe der Grünen Woche in Berlin erwartet. Die Agrarmesse ist damit die größte Messeveranstaltung der Hauptstadt. Vom 16. bis zum 25. Januar will die Schau zeigen, was Landwirtschaft zu bieten hat. Das müssen Besucher wissen:

Die Grüne Woche öffnet ab diesem Freitag bis kommende Woche Sonntag täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. Lediglich nächste Woche Freitag (23. Januar) hat sie bis 20.00 Uhr geöffnet.

Preise:



Ein Standard-Tagesticket kostet 17 Euro, eine Dauerkarte für den gesamten Zeitraum 48 Euro. Kinder unter sechs Jahren kommen kostenlos auf die Messe. Ansonsten gibt es noch ein Familienticket für 39 Euro. Es umfasst zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder unter 14 Jahren.

Anfahrt:



Am besten erreichbar ist die Messe mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die nächsten S-Bahn-Stationen sind Messe Nord/ZOB oder Messe Süd. Von dort ist der Fußweg bis zu den jeweiligen Eingängen nur einige Minuten lang. Mit der U-Bahn bieten sich die Stationen Kaiserdamm oder Theodor-Heuss-Platz an. Wer mit dem Auto kommt, kann es auf den Gratis-Parkplätzen am Olympiastadion abstellen. Von dort hat die Messe einen Shuttle-Service zum Gelände eingerichtet. Wegen eines Fußballspiels am Samstag verkehrt dieser nur bis 17.00 Uhr.

Höhepunkte:



Für viele langjährige Besucherinnen und Besucher gehören die Blumenhalle und die Tierhalle zum Standardprogramm. Nachdem die Messe im vergangenen Jahr aufgrund der Maul- und Klauenseuche ohne echte Tiere auskommen musste, stehen bei der diesjährigen Ausgabe wieder Rinder, Schafe und Ziegen in den Ställen. Die Blumenhalle legt in diesem Jahr unter dem Motto "Babylon Garden" einen Fokus auf die 1920er Jahre in Berlin.

Vom 22. bis zum 25. findet zudem das Reitturnier Hippologica auf der Grünen Woche statt. Das Turnier bildet den Auftakt für die Pferdesaison Berlin-Brandenburg 2026./maa/DP/zb



