Kleine Verluste - Richtungssuche nach starkem Jahresstart

Was da gestern "zu retten" war, konnte jeder hier mitverfolgen....

Dein Einstieg Short im Bereich 25.237 mit Ziel 25.174, anschließender Nachkauf bei 25.320 (mit 5 facher Positionsgröße) und dann war Ende.

Der nachbörsliche Handel schloss bei knapp über 25.450.... da konnte also mal gar nichts gerettet werden.





Spare dir doch diese ständigen Märchen! 🤡 🤡 🤡