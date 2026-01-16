    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZehnder Group (A) AktievorwärtsNachrichten zu Zehnder Group (A)
    Zehnder Group (A): Umsatzrekord im Lüftungsbereich über 500 Mio. EUR

    Zehnder wächst kräftig im Lüftungsmarkt: 2025 klettert der Konzernumsatz deutlich, während das Heizkörpergeschäft unter schwächerer Renovierungsnachfrage leidet.

    • Der Umsatz der Zehnder Group stieg im Jahr 2025 um 8% auf 760,7 Mio. EUR, hauptsächlich durch Marktausbau im Lüftungssegment.
    • Der Lüftungsumsatz erreichte erstmals über 500 Mio. EUR und wuchs um 18% auf 501,7 Mio. EUR, was 66% des Gesamtumsatzes ausmacht.
    • Die Akquisition von Siber in Spanien trug mit 5% positiv zum Lüftungsumsatz bei.
    • Im Heizkörpersegment sank der Umsatz um 8% auf 259,0 Mio. EUR, bedingt durch geringere Renovierungsaktivitäten.
    • In der Region EMEA wuchs der Lüftungsumsatz um 23%, während der Heizkörperumsatz um 8% zurückging, insbesondere in Deutschland und Frankreich.
    • Der vollständige Jahresabschluss 2025 wird am 26. Februar 2026 veröffentlicht.

    Der Kurs von Zehnder Group (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 92,30EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    ISIN:CH0276534614WKN:A14RXU





