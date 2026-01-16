Zehnder Group (A): Umsatzrekord im Lüftungsbereich über 500 Mio. EUR
Zehnder wächst kräftig im Lüftungsmarkt: 2025 klettert der Konzernumsatz deutlich, während das Heizkörpergeschäft unter schwächerer Renovierungsnachfrage leidet.
- Der Umsatz der Zehnder Group stieg im Jahr 2025 um 8% auf 760,7 Mio. EUR, hauptsächlich durch Marktausbau im Lüftungssegment.
- Der Lüftungsumsatz erreichte erstmals über 500 Mio. EUR und wuchs um 18% auf 501,7 Mio. EUR, was 66% des Gesamtumsatzes ausmacht.
- Die Akquisition von Siber in Spanien trug mit 5% positiv zum Lüftungsumsatz bei.
- Im Heizkörpersegment sank der Umsatz um 8% auf 259,0 Mio. EUR, bedingt durch geringere Renovierungsaktivitäten.
- In der Region EMEA wuchs der Lüftungsumsatz um 23%, während der Heizkörperumsatz um 8% zurückging, insbesondere in Deutschland und Frankreich.
- Der vollständige Jahresabschluss 2025 wird am 26. Februar 2026 veröffentlicht.
