Frankfurter Flughafen bleibt trotz Zuwächsen weit unter Vor-Corona-Niveau
- Frankfurter Flughafen: 63,2 Mio. Passagiere 2022
- 10% weniger als Rekordjahr 2019 mit 70,6 Mio.
- Auslandsflughäfen erreichen neue Passagierhöchstwerte.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen wurden im vergangenen Jahr immer noch deutlich weniger Passagiere gezählt als vor der Corona-Pandemie. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf knapp 63,2 Millionen, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das waren aber immer noch über 10 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, als fast 70,6 Millionen Passagiere Deutschlands größten Airport genutzt hatten.
Fraport-Chef Stefan Schulte hatte seine Passagierprognose im November von bis zu 64 Millionen auf rund 63 Millionen Fluggäste gekappt. Besser lief es an den Auslandsflughäfen des Konzerns. Die Airports im türkischen Antalya und Perus Hauptstadt Lima sowie die 14 griechischen Regionalflughäfen erreichten bei den Passagierzahlen 2025 neue Höchstwerte. Im Gesamtkonzern stieg das Passagieraufkommen um 5,3 Prozent auf 183,7 Millionen Passagiere./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 73,48 auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,00 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -19,21 %/+19,21 % bedeutet.
