Frankfurter Flughafen bleibt trotz Zuwächsen weit unter Vor-Corona-Niveau

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 73,48 auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,00 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -19,21 %/+19,21 % bedeutet.