Mitsubishi greift zu: Größter japanischer Deal im US-Energiesektor

Damit ist es die größte Akquisition eines japanischen Unternehmens im amerikanischen Energiesektor jemals.

Der japanische Konzern Mitsubishi Corporation greift im US-Schiefergasmarkt tief in die Tasche. Für insgesamt 7,5 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden übernimmt das Unternehmen zentrale Gas- und Pipeline-Assets von Aethon Energy Management LLC.

Rekorddeal

Konkret zahlt Mitsubishi 5,2 Milliarden US-Dollar für die Eigenkapitalanteile und übernimmt zusätzlich 2,33 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten. Verkäufer sind Aethon III LLC, Aethon United LP sowie verbundene Gesellschaften. Die Verhandlungen laufen nach Unternehmensangaben bereits seit Mitte 2025. Aethon behält sich das Recht vor, bis zu 25 Prozent der Upstream- und Midstream-Assets zurückzukaufen.

Der Schritt führt dazu, dass Mitsubishi seine Aktivitäten in einem der profitabelsten Geschäftsbereiche massiv ausweitet und das Erdgasgeschäft faktisch verdoppelt.

Rückenwind aus Washington – und Druck auf Tokio

Der Deal fällt in eine Phase erneuter politischer Unterstützung für fossile Energie in den USA. Die Administration von Donald Trump drängt Verbündete, mehr in den nordamerikanischen Energiesektor zu investieren. Gleichzeitig verfolgt Japans Regierung eine klare Linie: Der erwartete Nachfrageanstieg durch Künstliche Intelligenz und Rechenzentren soll durch zusätzliche Gasinvestitionen abgesichert werden.

"Der US-Gasmarkt ist weltweit führend bei Inlandsnachfrage, Produktion und Exporten", erklärte Mitsubishi.

Ausbau der integrierten US-Wertschöpfung

In einer Mitteilung an die Tokyo Stock Exchange betonte Mitsubishi, der Zukauf stärke die Ertragsbasis der Gas- und LNG-Sparte. Zudem wolle der Konzern eine integrierte Wertschöpfungskette in den USA aufbauen – von der Gasförderung über Stromerzeugung und Rechenzentren bis hin zu Chemie- und Industrieprojekten.

Die Aktie von Mitsubishi gab nach Bekanntgabe um rund zwei Prozent nach.

