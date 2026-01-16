BARCLAYS stuft BASF SE auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 46,23EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte