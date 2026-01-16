AKTIE IM FOKUS
Klöckner gewinnen gut ein Viertel nach Übernahmeofferte
- Klöckner & Co Aktien steigen um 26% auf 10,88 Euro.
- Worthington Steel bietet 11 Euro je Aktie für Klöckner.
- Großaktionär Loh unterstützt Übernahmeangebot aktiv.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co profitieren am Freitag von einer Übernahmeofferte aus den USA. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten sie gut 26 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag und kosteten 10,88 Euro.
Worthington Steel bietet 11 Euro je Aktie für die Düsseldorfer. Der Unternehmenswert von Klöckner & Co werde bei der Transaktion mit 2,4 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 2,1 Milliarden Euro beziffert. Großaktionär Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält, unterstütze das Angebot.
Dass es Übernahmeverhandlungen gibt, wurde Anfang Dezember 2025 bekannt. Davon angetrieben sprangen die Aktien über ihren Abwärtstrend und legten bis zum Vortag in der Spitze bereits um fast 50 Prozent zu./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,64 % und einem Kurs von 10,78 auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +30,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd..
Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -44,65 %/-26,20 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Kloeckner - KC0100 - DE000KC01000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kloeckner. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kloeckner eingestellt.
Das ist doch aber alles gar nicht notwendig. Der Übernahme-Interessent aus den USA ist deutlich kleiner als KlöCo selbst. Das Geschäft ist sehr margenschwach. Welche US Bank wird das finanzieren? Eher keine denke ich. Daher ist ein (komplettes) Barangebot eher unwahrscheinlich.
NOCHMAL: Im ersten Halbjahr 2025 machte KlöCo 65 % des Umsatzes in Amerika. Ergo nur noch 35 % in Europa und noch weniger in Deutschland. Die besagten Deutschen Themen spielen also nur eine untergeordnete Rolle!!!
Ich habe mittlerweile 135 % Buchgewinn auf meine Tradingposition bei der Salzgitter AG. Denke aber keineswegs an's Verkaufen.