    Klöckner gewinnen gut ein Viertel nach Übernahmeofferte

    • Klöckner & Co Aktien steigen um 26% auf 10,88 Euro.
    • Worthington Steel bietet 11 Euro je Aktie für Klöckner.
    • Großaktionär Loh unterstützt Übernahmeangebot aktiv.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co profitieren am Freitag von einer Übernahmeofferte aus den USA. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten sie gut 26 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag und kosteten 10,88 Euro.

    Worthington Steel bietet 11 Euro je Aktie für die Düsseldorfer. Der Unternehmenswert von Klöckner & Co werde bei der Transaktion mit 2,4 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 2,1 Milliarden Euro beziffert. Großaktionär Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält, unterstütze das Angebot.

    Dass es Übernahmeverhandlungen gibt, wurde Anfang Dezember 2025 bekannt. Davon angetrieben sprangen die Aktien über ihren Abwärtstrend und legten bis zum Vortag in der Spitze bereits um fast 50 Prozent zu./ag/jha/

     

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,64 % und einem Kurs von 10,78 auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +30,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -44,65 %/-26,20 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der KlöCo‑Aktie: Niedrige Analystenprognosen (Onvista/aktien.guide ~0,47–0,53 €/Aktie 2026) stehen Buchwert‑Argumenten für höhere Kurse gegenüber. Diskussionen über einen US‑Übernehmer (Barangebot unwahrscheinlich, eher Aktientausch/Verkauf europäischer Teile), hoher US‑Umsatzanteil, margenschwaches Geschäftsmodell, Zyklus-/Infrastruktur‑Auftrieb sowie Währungs‑/politische Risiken und Aktionärs‑Zurückhaltung beim Verkauf.
