Klöckner gewinnen gut ein Viertel nach Übernahmeofferte

Ich habe mittlerweile 135 % Buchgewinn auf meine Tradingposition bei der Salzgitter AG. Denke aber keineswegs an's Verkaufen.





Bei KlöCo ist die fundamentale Situation allerdings gänzlich anders. Wie geschrieben ist das vom Umsatz her mittlerweile eine Firma die mehr Umsatz in Nordamerika macht als in Europa. Deshalb kann sie auch nur abgeschwächt vom hiesigem Infrastrukturprogramm profitieren. Man partizipiert nicht wie die Salzgitter AG am Kupferboom via Aurubis. Man partizipiert nicht wie die Salzgitter AG beim Klimawandel via der KHS GmbH. Man profitiert vor allem nicht vom Sicherheitsstahl den die Salzgitter AG entwickelt hat und der an der Börse ein ganz wichtiger Punkt sein kann. Der Hot Stock Report hatt bereits Anfang Dezember 2025 (oder noch früher?) die Rheinmetall-Aktie gegen die Salzgitter Aktie in deren Musterdepot ausgetauscht.





Stattdessen sitzt man im Risiko der Streitigkeiten von Trump mit Mexiko. Von Trump mit dem FED Chef Powell. Im Währungsrisiko des USD zum Euro, falls im Zuge der FED Neubesetzung Trump Aktionen wie Erdogan macht und der USD weiter deutlich an Wert zum Euro verlieren sollte.





Man kann nur hoffen, das die Amerikaner die KlöCo übernehmen wollen, zügig zu Potte kommen und deutlich mehr als die 9,50 Euro von bzw. auch an Swochtem zahlen. Sollte sich das hingegen verflüchtigen, dann kann die KlöCo Aktie mit schlechten Nachrichten aus den USA auch wieder zurückfallen.