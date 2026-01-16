TKMS-Aktie korrigiert

Der jüngste Kursrückgang wird von Marktbeobachtern vor allem als normale Verschnaufpause innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends gewertet. Sollte sich der Kurs weiter beruhigen, könnte sich insbesondere im Bereich um 82,00 Euro eine attraktive Einstiegszone ergeben. Dort könnten neue Käufer einsteigen, um von einer möglichen Fortsetzung des Aufwärtstrends zu profitieren.

Seit dem Börsengang am 20. Oktober 2025 hat der kürzlich abgespaltene Unternehmensteil von ThyssenKrupp eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Zwischenzeitlich legte die Aktie um rund 78 Prozent zu und erreichte bereits am ersten Handelstag ein Rekordhoch von etwas über 107,00 Euro. In den letzten Tagen näherte sich der Kurs diesem Niveau erneut an, scheiterte jedoch knapp unterhalb der 100-Euro-Marke.

Mittelfristig trauen Experten der TKMS-Aktie weitere Kursgewinne zu. Als mögliches Ziel gilt ein Anstieg auf rund 114,00 Euro. Sollte der Kurs allerdings stärker unter Druck geraten, wäre ein Rücksetzer bis in den Bereich um 76,00 Euro nicht auszuschließen. Umgekehrt würde ein schneller Anstieg über die Marke von 98,00 Euro das positive Szenario früher als erwartet bestätigen.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Einstieg per Buy-Limit-Order : 82,35 Euro

Kursziele : 98,00/113,70 Euro

Verlustbegrenzung : unter 79,50 Euro

Renditechance via DU66X9 : 160 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 5 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TKMS AG & Co. KGaA (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU65BC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,31 - 1,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 78,716 Euro Basiswert: TKMS AG & Co. KGaA KO-Schwelle: 78,716 Euro akt. Kurs Basiswert: 91,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 113,70 Euro Hebel: 6,75 Kurschance: + 160 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4LFF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,39 - 1,45 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 104,4665 Euro Basiswert: TKMS AG & Co. KGaA KO-Schwelle: 104,4665 Euro akt. Kurs Basiswert: 91,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,25 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

