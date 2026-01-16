DAX bleibt in Wartestellung

Kurzfristig ist sogar noch mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Experten gehen davon aus, dass der DAX zuvor noch etwas nachgeben könnte, um eine stabile Basis für den nächsten Aufwärtstrend zu bilden. Als mögliche Unterstützungszonen gelten dabei Bereiche um 25.125 beziehungsweise 24.969 Punkte. Auf diesem niedrigeren Niveau könnten Anleger wieder verstärkt einsteigen.

Trotzdem befindet sich der DAX weiterhin in einer Phase der Konsolidierung. Das bedeutet, dass der Index derzeit keine klare Richtung einschlägt, sondern sich seitwärts bewegt. Diese Ruhephase könnte noch einige Tage andauern, bevor der deutsche Leitindex wieder Kurs auf neue Höchststände nimmt.

Grundsätzlich bleiben die Aussichten jedoch positiv: Mittelfristig wird dem DAX ein weiterer Anstieg zugetraut, mit einem möglichen Ziel von rund 26.000 Punkten. Sollte der Index allerdings schon bald über sein bisheriges Rekordhoch von 25.507 Punkten ausbrechen, könnte dieses Ziel schneller erreicht werden als derzeit erwartet.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.352 Punkten

VDAX wieder im Normbereich

Tagesanalyse: RSI: um 74 - Buy MACD: 377 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 66 auf "Greed" gewechselt! Anlaufmarken nach oben bei 25.410 / 25.475 / 25.554 und 25.601 Punkten, nach unten bei 24.982 / 24.771 / 24.639 und 24.480 Punkten. Gaps bei 24.969 / 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX im Korrekturmodus VDAX-New Angstlevel wieder normal VDAX-New der Deutschen Börse (14. Januar 2026): Bei 17,27% (steigend) (Vortag: 16,48%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Buy-Limit-Position um 24.969 Punkten prüfen, Stopp bei 24.655 Punkten. Kursziel 25.000 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6STM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,83 - 9,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.333,48 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.333,48 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.352,40 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,73 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY81FF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,11 - 9,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.213,87 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.213,87 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.352,40 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,68 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

