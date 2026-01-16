Starke Entwicklung bei K+S

Nach diesem starken Anstieg kam es zuletzt zu leichten Gewinnmitnahmen. Das ist nach einer solchen Rallye nicht ungewöhnlich und muss den positiven Gesamtausblick nicht trüben. Grundsätzlich bleibt die Chance bestehen, dass die Aktie nach einer kurzen Verschnaufpause erneut zulegen könnte. Als mögliches nächstes Ziel gilt dabei der Bereich um 15,00 Euro.

Auslöser für den jüngsten Kursschub war der Anstieg über die Marke von 12,25 Euro. Dieser Schritt gilt unter Marktbeobachtern als klares positives Signal. In der Folge kletterte die Aktie zunächst bis in den Bereich ihres langfristigen Durchschnittskurses und legte anschließend noch einmal kräftig nach – bis auf rund 13,90 Euro.

Sollte der Kurs jedoch deutlich unter die Marke von 12,25 Euro zurückfallen, würde sich das Bild spürbar eintrüben. In diesem Fall könnten stärkere Rücksetzer drohen. Insgesamt bleibt die Aktie aber nach der starken Entwicklung weiterhin interessant – vor allem, wenn sie sich auf etwas niedrigerem Niveau stabilisieren kann.

Trading-Strategie:

LONG

Einstieg per Buy-Limit-Order : 12,95 Euro

Kursziele : 13,90/15,00 Euro

Verlustbegrenzung : unter 12,50 Euro

Renditechance via DU66X9 : 75 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 5 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

K+S AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU66X9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,46 - 1,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 12,328 Euro Basiswert: K+S AG KO-Schwelle: 12,328 Euro akt. Kurs Basiswert: 13,82 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 15,00 Euro Hebel: 9,02 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1EL8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,88 - 1,94 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 15,6428 Euro Basiswert: K+S AG KO-Schwelle: 15,6428 Euro akt. Kurs Basiswert: 13,82 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,09 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.