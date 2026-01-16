    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Silberpreis stürzt ab -2,13 % auf 90,41 USD

    Heftiger Rückgang: Silberpreis -2,13 % auf 90,41 USD.

    Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliert -2,13 % und fällt auf 90,41USD. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,06 %
    1 Monat +47,34 %
    3 Monate +74,15 %
    1 Jahr +201,35 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 13,64011USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 90,41USD ein Wert von 6.628,10USD geworden – ein Gewinn von +562,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist von Besorgnis über Lieferengpässe und die Verfügbarkeit von physischem Silber geprägt. Viele Nutzer äußern Zweifel an der Stabilität des Marktes und der Möglichkeit, Silber aus ungedeckten Papierkontrakten zu erhalten. Diese Unsicherheiten könnten sich negativ auf das Vertrauen in den Silberpreis auswirken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

