    Eurokurs zum US-Dollar vor US-Daten kaum verändert

    • Euro-Kurs bleibt stabil bei 1,1605 US-Dollar.
    • US-Konjunkturdaten könnten später für Impulse sorgen.
    • Fed könnte Zinssenkungen vorerst aufschieben.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag nur wenig verändert. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel, erst am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für mehr Kursbewegung sorgen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1605 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

    Bis zum Mittag werden endgültige Daten zur Preisentwicklung in Deutschland und Italien erwartet. Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) dürften sie aber "kaum für Aufmerksamkeit sorgen". Erst am Nachmittag könnten Daten zur Industrieproduktion in den USA mehr Impulse am Devisenmarkt bringen.

    Mit Blick auf die US-Geldpolitik stehen amerikanische Konjunkturdaten derzeit im Fokus der Finanzmärkte. Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins zuletzt im Dezember um 0,25 Prozentpunkte gesenkt hatte, werden in diesem Jahr weiter sinkende Zinsen erwartet.

    Allerdings waren US-Wirtschaftsdaten zuletzt eher robust ausgefallen. Die US-Notenbanker dürften sich daher mit der nächsten Zinssitzung noch etwas Zeit lassen. Nach Einschätzung der Helaba-Experten haben auch jüngste Äußerungen aus den Reihen der Fed den Eindruck erweckt, dass eine weitere Lockerung der Geldpolitik nicht unmittelbar bevorstehe./jkr/stk




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
